Левон двухкратный

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В финале Аронян на тай-брейке переиграл представителя Китая Дин Лиженя. Классическая партия матча закончилась со счетом 2:2, а в быстрых шахматах армянин был сильнее — 2:0.

— Левон, поздравляю с победой! Какой матч был самым трудным и каким матчем остались наиболее довольны?

— Спасибо. Матчи с обоими Максимами выдались тяжелыми. Максим Матлаков отыгрывался по ходу матча и в целом был очень хорош, а Максим Вашье-Лаграв, наоборот, сначала победил меня.

— В финале все могло завершиться куда быстрее. Не волновались, что никак не удается победить?

— Зная, что инициатива на твоей стороне, надо давить. Защищаться обычно намного сложнее психологически, ты как бы находишься в осаде.

— Известно, что счет ваших встреч с Дин Лиженем до этого был не в вашу пользу — вы дважды ему уступили. Это оказывало какое-то влияние на игру?

— Нет, не особенно, потому что я всегда стараюсь возвратить долг соперникам (улыбается). В тех проигранных партиях я чересчур рьяно играл на победу. А здесь действовал более уважительно и собранно.

— Все ли понравилось в плане организации?

— Кроме эпизодов с шумом во время финала все, мне кажется, было хорошо.

— 30 сентября у вас свадьба, и вне всякого сомнения, вся организация легла на плечи вашей невесты. При этом она иногда приезжала сюда поддержать вас…

— Да. Но вообще-то она приезжала сюда высыпаться, потому что могла выключить телефон и немного отдохнуть от всего. Я очень благодарен ей.

— Насколько масштабным планируется торжество?

— По кавказским меркам — нормально. Где-то 350 гостей.

— Если не секрет, почетные гости ожидаются?

— Будут, но большинство из Армении.

— Кто вам помогал во время турнира?

— Мой друг Вартан Гегамян. Функций у него много. В шахматном плане я работал с Ашотом Наданяном, моим давнейшим помощником. И, конечно, Ариана — моя невеста очень меня поддерживала.

(Этери КУБЛАШВИЛИ)