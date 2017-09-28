Левон двухкратный
Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем проходившего в Тбилиси Кубка мира. Он стал первым шахматистом в истории, кому удалось выиграть этот трофей дважды.
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В финале Аронян на
— Левон, поздравляю с победой! Какой матч был самым трудным и каким матчем остались наиболее довольны?
— Спасибо. Матчи с обоими Максимами выдались тяжелыми. Максим Матлаков отыгрывался по ходу матча и в целом был очень хорош, а Максим
— В финале все могло завершиться куда быстрее. Не волновались, что никак не удается победить?
— Зная, что инициатива на твоей стороне, надо давить. Защищаться обычно намного сложнее психологически, ты как бы находишься в осаде.
— Известно, что счет ваших встреч с Дин Лиженем до этого был не в вашу пользу — вы дважды ему уступили. Это оказывало
— Нет, не особенно, потому что я всегда стараюсь возвратить долг соперникам (улыбается). В тех проигранных партиях я чересчур рьяно играл на победу. А здесь действовал более уважительно и собранно.
— Все ли понравилось в плане организации?
— Кроме эпизодов с шумом во время финала все, мне кажется, было хорошо.
— 30 сентября у вас свадьба, и вне всякого сомнения, вся организация легла на плечи вашей невесты. При этом она иногда приезжала сюда поддержать вас…
— Да. Но
— Насколько масштабным планируется торжество?
— По кавказским меркам — нормально.
— Если не секрет, почетные гости ожидаются?
— Будут, но большинство из Армении.
— Кто вам помогал во время турнира?
— Мой друг Вартан Гегамян. Функций у него много. В шахматном плане я работал с Ашотом Наданяном, моим давнейшим помощником. И, конечно, Ариана — моя невеста очень меня поддерживала.
(Этери КУБЛАШВИЛИ)
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