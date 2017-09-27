Карлсен победил перуанца Сунигу на шахматном турнире на острове Мэн
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен победил белыми фигурами перуанца Гранда Сунигу в партии пятого тура турнира на острове Мэн.
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В других партиях индиец Вишванатан Ананд сыграл вничью со шведом Нильсом Гранделиусом, россиянин Владимир Крамник — с англичанином Лоуренсом Трентом. Американец Фабиано Каруана победил соотечественника Джеффри Сюна.
Карлсен делит первую строчку в турнирной таблице с украинцем Павлом Эльяновым, у обоих по 4,5 очка.
Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал американец Фабиано Каруана. Победитель нынешнего турнира получит 50 тысяч фунтов призовых, шахматист, занявший второе место, — 25 тыс., третье — 12,5 тыс.
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