Карлсен победил перуанца Сунигу на шахматном турнире на острове Мэн

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В других партиях индиец Вишванатан Ананд сыграл вничью со шведом Нильсом Гранделиусом, россиянин Владимир Крамник — с англичанином Лоуренсом Трентом. Американец Фабиано Каруана победил соотечественника Джеффри Сюна.

Карлсен делит первую строчку в турнирной таблице с украинцем Павлом Эльяновым, у обоих по 4,5 очка.

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал американец Фабиано Каруана. Победитель нынешнего турнира получит 50 тысяч фунтов призовых, шахматист, занявший второе место, — 25 тыс., третье — 12,5 тыс.