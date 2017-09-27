Илюмжинов: Аронян сумеет себя проявить в турнире претендентов

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В среду армянский гроссмейстер Левон Аронян выиграл Кубок мира, который завершился в Тбилиси, и завоевал право участвовать в турнире претендентов. Это соревнование пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

«Я поздравил президента Армении [Сержа Саргсяна] с победой Ароняна. Он один из выдающихся шахматистов мира, что продемонстрировал на Кубке мира, — сказал Илюмжинов. — Армения заждалась больших побед в шахматах. Заждалась появления нового Тиграна Петросяна».

«Уверен, в турнире претендентов Аронян сумеет себя проявить», — сказал президент FIDE.

Аронян стал двукратным победителем Кубка мира. Ранее армянский гроссмейстер выигрывал турнир в 2005 году. Также он является трехкратным победителем шахматных Олимпиад в составе сборной Армении (2006, 2008, 2012) и чемпионом мира по блицу 2010 года. Сейчас Аронян занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации шахмат, в его активе 2803 очка.