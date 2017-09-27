Армянский шахматист Левон Аронян выиграл Кубок мира, сделав подарок к свадьбе

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Аронян ранее выиграл аналогичное соревнование в 2005 году в Ханты-Мансийске.

Кубок мира-2017 с участием 128 игроков проходил в Тбилиси со 2 по 27 сентября по нокаут-системе. Соперники выясняли отношения сначала в двух партиях в классические шахматы, а затем, в случае равенства в счете, в рапиде и блице. Турнир претендентов, победитель которого в конце 2018 года проведет матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, состоится в марте следующего года в Берлине.

Аронян прошел все семь кругов турнирного «ада» и в последнем выиграл у китайца обе партии в быстрые шахматы (четыре встречи в «классике» не выявили победителя), итоговый счет противостояния — 4−2.

Заслуженный успех и подарок к свадьбе

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов считает закономерным успех гроссмейстера.

Цитата Президент FIDE Кирсан Илюмжинов Левон — стабильный шахматист, который всегда показывает высокие результаты. Аронян — очень многогранный шахматист, он хорош и в защите, и в нападении и очень тонко чувствует позицию. И то, что он вновь выиграл Кубок мира, говорит о его стабильно высоком уровне готовности. В этом году Левон показывает хорошие результаты. И такой победой он сделал себе подарок к предстоящей свадьбе (торжество запланировано на 30 сентября в Ереване).

«Левон — очень интеллигентный и думающий шахматист, обладающий энциклопедическими знаниями, — продолжил собеседник агентства. — И его игра своей основательностью и тонким чутьем позиции мне даже напоминает стиль чемпиона мира Тиграна Петросяна. Хочу передать свои поздравления Левону и в его лице Шахматной федерации Армении, которую возглавляет президент страны Серж Азатович Саргсян. Недаром сборная Армении является трехкратным олимпийским чемпионом, а Левон Аронян всегда возглавлял команду».

Обладатель Кубка мира 2015 года россиянин Сергей Карякин также считает справедливым успех армянского гроссмейстера.

«Левон прекрасно проводит этот год, одержав ряд ярких побед, — отметил шахматист в разговоре с “Р-Спорт”. — И успех в Кубке мира является заслуженным завершением хорошего года. У Левона были непростые времена в карьере, и победа в Кубке мира еще раз доказывает, что он является супергроссмейстером и способен преодолевать самые сложные этапы в жизни. Левон победил заслуженно, и я хочу поздравить его с большим успехом, выходом в турнир претендентов».

Представительный состав

В турнире, проходящем раз в два года, принимали участие практически все лучшие гроссмейстеры современности. С особым интересом ожидалось участие Карлсена, в богатой коллекции наград которого как раз не хватало победы в данном состязании. И многие считали именно его фаворитом, поскольку он уже на протяжении многих лет возглавляет мировой рейтинг. В частности, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин в преддверии турнира заметил, что любой результат, кроме победы, будет для норвежца неудачей.

К удивлению многих, так и получилось — уже в третьем раунде Карлсен расстался с мечтами об успехе, проиграв крепкому, но все же, при всем уважении к гроссмейстеру, не хватающему звезд с неба китайцу Бу Сянчжи. Который в следующем круге потерпел неудачу в противостоянии с россиянином Петром Свидлером. Кстати, именно опытному петербуржцу, который уже выигрывал данный турнир и был финалистом предыдущего розыгрыша, ряд специалистов отводил роль «последней надежды», но шахматист завершил выступление на стадии четвертьфиналов.

А до этого из борьбы выбыл единственный известный на тот момент участник турнира претендентов Карякин. Причем участник чемпионского матча-2016, для которого нынешний год не очень-то складывается в своей шахматной составляющей, уступил на второй стадии соотечественнику Даниилу Дубову.

Успех Дубова, уступившего в четвертом круге именно Ароняну, является одним из знаковых моментов Кубка мира для отечественных шахмат. Как и достижение пробившегося в четвертьфинал Владимира Федосеева, и качество игры очень достойно сражавшегося все с тем же Ароняном еще одного россиянина Максима Матлакова.

Досрочные финалы

Турнирная сетка и ряд сенсационных результатов привели к тому, что на ранних стадиях встречались гроссмейстеры, поединки которых могли бы украсить и финал соревнований. Так, к примеру, уже в третьем раунде завершил борьбу титулованный россиянин Владимир Крамник, которого судьба свела с обидчиком по турниру претендентов-2013 украинцем Василием Иванчуком. А в четвертом круге вылетел еще один именитый россиянин Александр Грищук, проигравший французу Максиму Вашье-Лаграву.

Кстати, именно француз, дошедший до полуфинала, может считать себя главным неудачником турнира. Ведь на его счету, в частности, победы над такими «зубрами», как Грищук и Свидлер. А в поединке за выход в финал он вел в сражении с Ароняном со счетом 2:1, а потом в «армагеддоне», в котором его, игравшего черными фигурами, устраивала ничья, вроде бы нашел равную «стойку», но Левон в эндшпиле все же перехитрил оппонента.

В итоге Вашье-Лаграв, добившийся в последние годы значительного прогресса, обидно остановился в шаге от выхода в турнир претендентов. Впрочем, у него есть хорошие шансы добиться заветной цели по другой линии, успешно завершив серию этапов Гран-при FIDE.

Второй шахматист, также потерпевший фиаско в полуфинале, — американец Уэсли Со, которого некоторые эксперты считают одним из главных конкурентов Карлсена. Уроженец Филиппин проиграл Дин Лижэню, которого вряд ли кто оценивал как потенциального участника турнира претендентов. Но представитель Поднебесной хладнокровной игрой доказал, что с ним в ближайшие годы предстоит считаться. И очень серьезно.

Амбиции сыграли против Карлсена

Возвращаясь к Карлсену, можно отметить, что обладателя шахматной короны, возможно, подвел чрезмерно агрессивный настрой. «Из Карлсена хлещет излишняя амбициозность, которая и привела к неудаче, — считает Смагин. — На Кубке мира он всем своим видом уже с самого начала показывал, что приехал только за первым местом. Мне кажется, что он иногда верит в свой фатализм».

И излишняя вера в свои силы сыграла против гроссмейстера в первой партии с Бу Сянчжи.

Цитата Сергей Смагин Если ты лучше играешь в рапид и блиц, так переноси борьбу туда, а не насилуй позицию. Ничего страшного же не произошло, но Магнус играет до последнего и переходит грань возможного. А Бу — очень грамотный и хороший шахматист. И если любой гроссмейстер получит такую позицию, он играл бы как Бу. Карлсен просто заставил его обыграть себя.

Россияне вне полуфинала

Отечественные гроссмейстеры не смогли пробиться в полуфинал турнира, хотя в трех предыдущих соревнованиях определение победителя было внутренним делом россиян. В 2011 году Свидлер был сильнее Грищука (2,5−1,5), в 2013 году Крамник победил Дмитрия Андрейкина (2,5−1,5), а в 2015-м Карякин вырвал победу у Свидлера (6−4). В этот раз последними из россиян борьбу в четвертьфиналах завершили Свидлер и Федосеев, уступившие соответственно Вашье-Лаграву и Со.

«То, что наших шахматистов нет в полуфиналах, не очень приятный для нас звоночек, — сказал после завершения четвертьфиналов Смагин. — Мы рассчитывали, что кто-то из гроссмейстеров в паре с Сергеем Карякиным примет участие в турнире претендентов».

В то же время исполнительный директор Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский считает подобный исход стечением ряда обстоятельств. «То, что наших шахматистов нет в полуфинале Кубка мира, это обычная статистическая дисперсия, Кубок мира — турнир с очень высоким содержанием случая, — заявил “Р-Спорт” Глуховский. — Все-таки если судить о тенденциях в мировых шахматах, то надо смотреть на количество наших шахматистов в первой десятке или двадцатке рейтинга FIDE и на результаты командных соревнований».

«Меня очень порадовали выступления молодых ребят Даниила Дубова и Владимира Федосеева, которые прошли далеко по сетке (до четвертого и пятого раундов соответственно), показав, что возмужали и выросли в шахматном плане», — подчеркнул исполнительный директор РШФ.

Итак, теперь известны три из восьми участников турнира претендентов — Карякин, Аронян и Дин Лижэнь. Несомненно, успех скромного китайца свидетельствует о серьезном прорыве страны и подтверждает то, что китайцы закономерно являются одной из главных сил на мировой шахматной доске.