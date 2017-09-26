Сергей Карякин: Может быть, я буду министром обороны?
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пресс-конференции Сергея Карякина в Казани.
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«Я здесь, чтобы поблагодарить вас, жителей России и, в частности Татарстана, за поддержку, и чтобы встретиться с детками из непростых семей, из сложных ситуаций, в какие они попали. Хотя я хотел бы подчеркнуть, что моя поездка сюда абсолютно некоммерческая. Я просто приехал сюда, чтобы провести с вами время и сыграть с детьми в шахматы.» — сказал Сергей Карякин перед началом своей
Пока в Высшей школе журналистики КФУ никак не могли настроить аппарутуру, чтобы наконец всё начать, Карякин сидел очень скромно, в ожидании наконец вопросов. После его приветственной речи сразу почувствовалось, что отвечать на конкретные вопросы ему куда проще, чем начинать разговор самому. Такой уж человек.
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О КУБКЕ МИРА И
— Вы сейчас бы могли находиться в Грузии на Кубке Мира. С чем связан ваш ранний вылет с турнира?
— Кубок Мира — это такой турнир по
Но в этом есть плюс. Я сумел побыть с семьей, с которой очень мало общаюсь, в силу специфики своей деятельности. Получилось побыть с ними три недели — это
— Одна из неожиданностей турнира — Ковалёва отстранили за то, что он пришёл играть в шортах. Вы сами замечали это?
—
— А есть то, что вы вынуждены надевать? И что вам бы хотелось надевать такого, чего вы не можете себе позволить?
— Когда проходил матч в
ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ И «СПАРТАКЕ»
— Насколько вы оцениваете перспективу шахмат как олимпийского вида спорта? В 2018-ом они включены в демонстрационную программу.
— Честно говоря, я об этом не знал. Но я считаю, что перспективы шахмат как олимпийского вида спорта очень туманны. Я не думаю, что они в ближайшее время войдут. К сожалению. На самом деле, я и очень многие шахматисты хотят этого. Но в связи с некоторыми политическими моментами, и общемировыми, я не думаю, что
— Какие виды спорта вас интересуют кроме шахмат?
— Может быть… шашки (смеётся). Я действительно очень увлекаюсь командой «Спартака», за них болею. В прошлом сезоне я ходил почти на все их матчи. Если бы я не был сегодня в Казани, то вечером пошёл бы на «Спартак» — «Ливерпуль», меня даже приглашали.
— Среди ваших соперников и
— Да, есть. Например, Евгений Томашевский большой фанат «Спартака». Также Денис Хисматуллин из «Уфы», он тоже фанат «Спартака». Ян Непомнящий тоже фанат «Спартака». Это на самом деле у нас такое спартаковское лобби.
— А есть те, кто болеют за другие команды?
— Есть некоторые шахматисты, но они не такие активные. Не знаю, может быть сидят себе тихо болеют.
— Есть ощущение, что нынешние лучшие шахматисты не являются такими звёздами, какими были Карпов, Каспаров. И интерес к шахматам тогда был на другом уровне. Вы ощущаете себя звездой в той степени, в какой могут себя ощущать те же футболисты?
— В большей степени нет. Но с другой стороны, когда я прилетел в Казань, в центре зала аэропорта стоит мой портрет, где написано — «Ходи конём». Это, конечно, приятно. Но это не является
— Понятно, что будет говорить детям футболист, какой он им будет подавать пример. Будет агитировать заниматься футболом, привлечёт внимание своим шикарным авто. А чем вы можете их привлечь?
— У меня тоже хорошее авто. В принципе, если говорить рекламными слоганами, то я состоявшийся бренд. У меня около 8 спонсоров. Я являюсь тем спортсменом, в которого крупные компании вкладывают деньги за рекламу. Это показывает мою степень раскрученности. Это здорово. Но я говорю такими сухими формулировками. А так, в принципе то, что мне удалось выигрывать ЧМ по блицу — это тоже здорово, я считаю. Это пример.
О ЧИТЕРСТВЕ И КОМПЬЮТЕРЕ
— Возможен ли допинг в шахматах?
— На самом деле, возможен. Но его проблема не такая острая, как в других видах спорта. Если вы не занимаетесь шахматами очень много, являетесь любителем, а играете против гроссмейстера, то вам никакой допинг не поможет. Вас ничего не спасёт. Большая проблема в шахматах — это компьютерные подсказки. С ними нужно бороться. Бывает случаи, когда играют партию, а
— Как в Тбилиси боролись с читерством? Насколько хорошо в принципе с этим борются?
— Стояли металлоискатели на входе в зал. Теоретически возможность борьбы есть, но практически на последних турнирах люди
— Вы уже говорили, что человеку с компьютером играть бесполезно. Как считаете, это даёт стимул современным шахматистам или наоборот из деморализирует?
— Шахматисты уже смирились с этим. 10 лет назад еще были амбиции, что с компьютером можно побороться, конкурировать, то сейчас это уже сравнимо с тем, что век человека против машины, к сожалению, не актуален. Шахматисты просто не думают об этом, а думают о том, как друг к другу готовиться. На самом деле, это интереснее — играть с живым человеком.
О КАСПАРОВЕ, БУДУЩЕМ И ЛИЧНОМ СПАДЕ
— В последние время вы стали более медийной личностью. Как удаётся сохранять спортивный тонус?
— Это действительно проблема. Если раньше я кроме сборов и турниров ничем не занимался, то теперь у меня появились всевозможные съёмки, мероприятия. Это всё отнимает силы, время, но я пытаюсь совмещать. Но перед важным турниром я закроюсь от внешнего мира, выключу телефон и буду готовиться. Я должен помнить, что моё основное предназначение — это шахматы.
— Когда начнёте готовиться к шахматной олимпиаде?
— Турнир очень важный, нужно постараться разобрать Магнуса Карлсена. Думаю, я начну в ноябре, у меня будет большой двухнедельный сбор. Можно будет готовиться к соперникам, потому на тот момент уже будет известен состав полностью.
— Вы уже проанализировали результат своего матча с Гари Каспровым?
— Он показал, что Каспаров уже не в очень хорошей форме. Даже несмотря на то, что он готовился к турниру, очень много занимался, но видно, что нельзя вот так вот уйти на 12 лет из шахмат, потом вернуться и побеждать абсолютно легко. Я если честно не думаю, что он будет участвовать в дальнейших турнирах.
— Когда вы уйдёте из шахмат так же, как и Каспаров, то кем хотите стать? Может быть, министром спорта? Если да, то что бы вы сделали для шахмат?
— Может быть, министром обороны? Меня так называют. Но это шутка. На самом деле, лет через 15 может, когда я брошу шахматы в
— В топ-10 рейтинга по классическим шахматам сейчас всего два россиянина. С рапидом то же самое. В топ-10 по блицу россиян пять. С чем это можно связать?
— У нас несколько очень сильных
— Как можете прокомментировать свои не самые удачные результаты в нынешнем году, и падение в общем рейтинге?
— Действительно, в прошлом году был подъём. В этом спад. Я этого не отрицаю. Это объективно. Очень много изменений произошло в моей жизни. Появилась публичность, спонсоры, в семейной жизни ребёнок. Это всё налегло одно на другое. Нужно это переварить. Могу сказать, что ставлю перед собой большие задачи. Буду много заниматься. Я знаю, что могу побеждать.
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