В Хохольском районе пройдет областной турнир по шахматам

Областной шахматный турнир памяти воронежского историка Владимира Загоровского пройдет в селе Костенки Хохольского района в субботу, 30 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил директор музея-заповедника Виктор Ковалевский в понедельник, 25 сентября.

Открытие турнира состоится в 11:00. Соревнования начнутся в 12:00. К участию приглашаются все желающие.

— Место проведения турнира выбрали в честь основного направления научной работы Владимира Загоровского. Особое место в его трудах отведено времени укрепления Российского государства на юго-восточных окраинах в XVI-XVII столетиях. Село Костенки раньше называлось город Костенск и входило в состав Белгородской засечной черты. Являлось южной окраиной, — сообщил Виктор Ковалевский.

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