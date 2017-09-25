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25 сентября 2017, 15:10 | Прочие: Шахматы, шашки | РИА "Воронеж"

В Хохольском районе пройдет областной турнир по шахматам

Соревнования посвятят памяти воронежского историка и шахматиста Владимира Загоровского.

Областной шахматный турнир памяти воронежского историка Владимира Загоровского пройдет в селе Костенки Хохольского района в субботу, 30 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил директор музея-заповедника Виктор Ковалевский в понедельник, 25 сентября.

Открытие турнира состоится в 11:00. Соревнования начнутся в 12:00. К участию приглашаются все желающие.

— Место проведения турнира выбрали в честь основного направления научной работы Владимира Загоровского. Особое место в его трудах отведено времени укрепления Российского государства на юго-восточных окраинах в XVI-XVII столетиях. Село Костенки раньше называлось город Костенск и входило в состав Белгородской засечной черты. Являлось южной окраиной, — сообщил Виктор Ковалевский.

Справка

Владимир Загоровский (1925 — 1994) родился в Воронеже. Известный советский и российский историк, краевед, шахматист, мастер спорта СССР, гроссмейстер, чемпион мира в игре по переписке. Председатель Совета по заочным соревнованиям Шахматной федерации СССР с 1981 года, вице-президент ИКЧФ с 1975 года. Доктор исторических наук, профессор.
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