В Хохольском районе пройдет областной турнир по шахматам
Соревнования посвятят памяти воронежского историка и шахматиста Владимира Загоровского.
Областной шахматный турнир памяти воронежского историка Владимира Загоровского пройдет в селе Костенки Хохольского района в субботу, 30 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил директор
Открытие турнира состоится в 11:00. Соревнования начнутся в 12:00. К участию приглашаются все желающие.
— Место проведения турнира выбрали в честь основного направления научной работы Владимира Загоровского. Особое место в его трудах отведено времени укрепления Российского государства на
Справка
Владимир Загоровский (1925 — 1994) родился в Воронеже. Известный советский и российский историк, краевед, шахматист, мастер спорта СССР, гроссмейстер, чемпион мира в игре по переписке. Председатель Совета по заочным соревнованиям Шахматной федерации СССР с 1981 года,
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