Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем во второй партии финала Кубка мира по шахматам

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Первая партия также завершилась вничью. Общий счет матча стал 1:1.

Всего шахматисты проведут в финале четыре партии. Если они не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай- брейк.

Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.