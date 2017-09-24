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24 сентября 2017, 19:29 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем во второй партии финала Кубка мира по шахматам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Армянин Левон Аронян и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью во второй партии финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Общий счет матча стал 1:1. Увеличить
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Первая партия также завершилась вничью. Общий счет матча стал 1:1.

Всего шахматисты проведут в финале четыре партии. Если они не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай- брейк.

Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.
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