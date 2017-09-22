Финал Кубка мира пройдет без россиян
В решающем матче проходящего в Тбилиси Кубка мира встретятся китаец Дин Лижень и представитель Армении Левон Аронян.
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Видимо, что-то случилось...
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А ведь три последних финала были чисто российскими: в 2011 году за победу боролись Свидлер и Грищук, в 2013-м — Крамник и Андрейкин, в 2015-м — Карякин и Свидлер.
ПРОРЫВ ФЕДОСЕЕВА
На старт нынешнего турнира вышло сразу 20 россиян — практически 1/6 часть от общего числа собравшихся в Тбилиси гроссмейстеров. И начали они очень даже неплохо. Но Кубок мира — настолько энергозатратное соревнование, что до четвертьфинала добрались только двое — Петр Свидлер и Владимир Федосеев. Причем если для первого — семикратного чемпиона России — это дело обыденное (на его счету есть и победа в Кубке мира, и участие в финале), то для Федосеева это — настоящий прорыв.
Он в этом году произвел настоящий фурор, прибавив меньше чем за 12 месяцев к своему рейтингу 80 пунктов и пробившись в сборную России. На счету Федосеева серебро командного чемпионата мира, второе место на супертурнире в Дортмунде, победа в престижных соревнованиях под эгидой «Аэрофлота». На Кубке мира он играл очень интересно. Несмотря на стартовое волнение (в первой же партии россиянин уступил малоизвестному кубинцу) Федосеев сумел сравнять счет и выиграть на
ПОДНОЖКА ОТ ФИЛИППИНЦА
Оптимистично смотрел Федосеев и на матч с филиппинцем, играющим под флагом США — Со. Однако сил переиграть шахматиста, который в этом году долго удерживал вторую позицию мирового рейтинга, все же не хватило. Во второй партии Со преподнес россиянину настоящий урок. Федосеев оптимистично пошел в атаку черными фигурами (при этом на часах у него было на 50 минут больше) и был за это наказан в тонком эндшпиле.
— Со перехитрил меня, — сказал уже по возвращении в Москву Федосеев. — Мне нужно с головой уйти в работу, чтобы подойти во всеоружии к следующему циклу и постараться выйти в претенденты. Думал, что могу сделать это сейчас, но сил, как выясняется, не рассчитал. Я очень благодарен за помощь своему тренеру Александру Халифману, без которого все эти успехи были бы невозможны. Он очень поддерживал меня весь этот год и невероятно помог в Тбилиси. Надеюсь, что наш тандем еще много кого удивит.
Свидлер же довел четвертьфинал с французом
В полуфинале шла жесточайшая борьба. Со, считавшийся фаворитом в соперничестве с китайцем Дин Лиженем, на
Там его соперником станет Левон Аронян, в упорнейшем поединке оказавшийся сильнее француза
Дин Лижень и Аронян стали участниками турнира претендентов, который пройдет в Берлине c 10 по 28 марта 2018 года. Кроме них за право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном будут бороться россиянин Сергей Карякин, два игрока с наивысшим рейтингом ФИДЕ и два победителя серии «Гран-при».
Кубок мира. Тбилиси (Грузия). ½ финала
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