Аронян стал соперником Дина по финалу Кубка мира по шахматам в Тбилиси
Армянин Левон Аронян одолел француза Максима
Вашье-Лаграва на тай-брейке полуфинального матча Кубка мира по шахматам в Тбилиси (Грузия).
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Соперники обменялись победами в быстрые шахматы и завершили вничью обе партии с лимитом в 10 минут. Судьба путёвки в финал определялась в так называемом армагеддоне, где Аронян играл белыми и имел 5 минут на партию, в то время как у его оппонента было 4 минуты. Если бы Левон не смог выиграть, то победа в противостоянии досталась бы
За титул Аронян поспорит с китайцем Дин Лижэнем. Оба шахматиста завоевали право сыграть на турнире претендентов.
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