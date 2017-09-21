Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/31085218/
21 сентября 2017, 21:32 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Аронян стал соперником Дина по финалу Кубка мира по шахматам в Тбилиси

Армянин Левон Аронян одолел француза Максима Вашье-Лаграва на тай-брейке полуфинального матча Кубка мира по шахматам в Тбилиси (Грузия).

Армянин <span class=error>Левон</span> <span class=error>Аронян</span> одолел француза Максима <nobr>Вашье-Лаграва</nobr> на <nobr>тай-брейке</nobr> полуфинального матча Кубка мира по шахматам в Тбилиси (Грузия). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперники обменялись победами в быстрые шахматы и завершили вничью обе партии с лимитом в 10 минут. Судьба путёвки в финал определялась в так называемом армагеддоне, где Аронян играл белыми и имел 5 минут на партию, в то время как у его оппонента было 4 минуты. Если бы Левон не смог выиграть, то победа в противостоянии досталась бы Вашье-Лаграву.

За титул Аронян поспорит с китайцем Дин Лижэнем. Оба шахматиста завоевали право сыграть на турнире претендентов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Дин Лижэнь вышел в финал Кубка мира по шахматам и отобрался на турнир претендентов

Дин Лижэнь вышел в финал Кубка мира по шахматам и отобрался на турнир претендентов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Китаец Дин Лижэнь одержал победу на тай-брейке над американцем Уэсли Со и вышел в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. Также китаец отобрался на турнир претендентов на звание чемпиона мира.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я