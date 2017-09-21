Дин Лижэнь вышел в финал Кубка мира по шахматам и отобрался на турнир претендентов
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Китаец Дин Лижэнь одержал победу на
тай-брейке над американцем Уэсли Со и вышел в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. Также китаец отобрался на турнир претендентов на звание чемпиона мира.
Дин Лижэнь победил в матче с общим счетом 3,5:2,5. Китайский гроссмейстер выиграл третью партию
В другом полуфинале продолжается борьба между армянином Левоном Ароняном и французом Максимом
В финале шахматисты проведут четыре партии, который пройдут
Победитель и финалист Кубка мира получают путевки на турнир претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter