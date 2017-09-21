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21 сентября 2017, 19:21 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Дин Лижэнь вышел в финал Кубка мира по шахматам и отобрался на турнир претендентов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Китаец Дин Лижэнь одержал победу на тай-брейке над американцем Уэсли Со и вышел в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. Также китаец отобрался на турнир претендентов на звание чемпиона мира.

Дин Лижэнь победил в матче с общим счетом 3,5:2,5. Китайский гроссмейстер выиграл третью партию тай-брейка, остальные партии завершились вничью.

В другом полуфинале продолжается борьба между армянином Левоном Ароняном и французом Максимом Вашье-Лагравом.

В финале шахматисты проведут четыре партии, который пройдут 23—26 сентября. Если они не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получают путевки на турнир претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.
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