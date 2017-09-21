Александр Рязанцев: Россиян не осталось в Кубке мира, это неудача
Чемпион России, гроссмейстер Александр Рязанцев — подвел предварительные итоги Кубка мира по шахматам.
— Никто из россиян не дошел до полуфинала.
— С этой точки зрения результат выступления российских шахматистов следует признать неудачным. Соответственно, через Кубок мира в турнир претендентов никто из наших не попадет.
Если же рассматривать по отдельности, то мне понравилось, как выступил Федосеев. Володя очень хорошо боролся, прошел такого сильного шахматиста, как Накамура. И прошел уверенно. Но в четвертьфинале не смог белым цветом создать проблем Уэсли Со. А во второй партии черными допустил едва заметную ошибку, и Со это использовал.
Но Со — очень сильный шахматист. Поэтому для Федосеева четвертьфинал — это очень хороший результат.
— Еще один наш молодой гроссмейстер 20-летний Даниил Дубов выбыл в 1/8 финала, но смотрелся в такой компании очень прилично.
— Дубов показывал интересную игру, легко шел на осложнения. При сильном фарте даже, наверное, мог пройти дальше.
— Два наших опытных гроссмейстера Грищук и Свидлер тоже далеко прошли — до четвертьфинала.
— Оба вылетели после встречи с
Петя Свидлер тоже белыми стоял лучше, чем француз, не додавил, а в рапиде
— В быстрые шахматы француз настолько силен?
— Скажем так, в быстрые шахматы он играет точно не хуже, чем в классику. А в блице вообще очень силен. Если он также проведет быстрые партии, как с Грищуком и Свидлером, против Ароняна, он — фаворит. Другое дело, что в полуфиналах ставки выросли очень сильно. Финалист напрямую попадает в турнир претендентов.
— Надо болеть за Со, тогда Краминк попадает в турнир претендентов по рейтингу.
— В том случае, если Карлсен не будет там играть. Правила не запрещают чемпиону мира играть в турнире претендентов. Никто же не думал, что он решит сыграть в Кубке мира. Вдруг — и в турнире претендентов захочет. Тогда Крамник туда не попадет.
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— Аронян с
Полуфинал. 2-й тур.
Общий призовой фонд — 1.600.000 долларов. С учетом 20%-ного отчисления в пользу ФИДЕ победитель получает 96.000 долларов, финалист — 64.000, полуфиналисты — 40.000, ¼ финала — 28.000.
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