Шахматисты избежали рисков

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Кубок мира по шахматам в Тбилиси вошел в решающую стадию. На турнире осталось всего четыре участника, которые ведут борьбу за выход в финал соревнований. Важно, что шахматисты ведут борьбу не только за победу в Кубке мира, но и за попадание на Турнир претендентов, на котором получат право выступить два финалиста Тбилиси.

Состав полуфиналов в этом году получился интернациональным. Борьбу за победу ведут армянин Левон Аронян, француз Максим Вашье-Лаграв, американец Уэсли Со и китаец Дин Лижэнь. Если еще в четвертьфиналах были пары, в которых просматривался фаворит, то сейчас спрогнозировать итог двух матчей не представляется возможным.

Противостояние с наиболее громкой вывеской — борьба второго и третьего в текущем рейтинге гроссмейстеров Ароняна и Вашье-Лаграва.

Этот год французский и армянский шахматисты проводят очень сильно и успели одержать знаковые победы в престижных турнирах. Аронян в июне выиграл беспрецедентный по составу супертурнир в норвежском Ставангере, в котором приняла участие вся десятка сильнейших рейтинга ФИДЕ. По ходу соревнований он победил чемпиона мира Магнуса Карлсена, 14-го чемпиона Владимира Крамника и недавнего претендента на шахматную корону Сергея Карякина.

Вашье-Лаграв подошел к Кубку мира в великолепной форме после победы на представительном турнире в Сент-Луисе в конце июля, где он поверг Карлсена, Со и россиянина Яна Непомнящего, при это не проиграв ни одной партии.

В первой партии полуфинального матча белыми играл Аронян, который избрал закрытое начало и пошел 1. d4. Вашье-Лаграв предложил интересный и острый дебют — защиту Грюнфельда. Соперники избрали классический вариант этого начала, в котором белые создают мощный пешечный центр, а черные впоследствии его подрывают.

Позже черные уничтожили все пешки на ферзевом фланге белых в попытке начать продвижение своих пехотинцев. Но у Ароняна была контригра в центре, в результате которой белые создали сильную проходную пешку на линии d, которая дошла до шестой горизонтали. Преимущество в две пешки на ферзевом фланге Вашье-Лаграва не играло большой роли, так как они располагались только в начале своем пути.

В итоге француз был вынужден пожертвовать качество, чтобы нейтрализовать угрозу, правда, за это Максим получил две лишние пешки.

После непродолжительных маневров французский гроссмейстер получил отдаленную проходную, но лишнее качество Ароняна уравнивало позицию. В итоге соперники согласились на ничью на 32-м ходу.

Первая партия другого полуфинала получилась более упорной и, как следствие, богатой на события. Игравший белыми Со предложил своему оппоненту в дебюте итальянскую партию. В миттельшпиле соперники избрали очень интересное продолжение в котором разменяли слонов и остались с двумя конями. Это вполне объяснимо, так как на доске возникла закрытая позиция, в которой больше пользы приносят кони, в отличие от слонов, которым необходимо пространство.

Позднее шахматисты разменяли ферзей и еще по одной легкой фигуре, перейдя в ладейно-коневой эндшпиль, причем сохранили все пешки.

Из-за большего пространства позиция у Со оценивалась немного лучше, чем у черных, однако реализовать столь малое преимущество было крайне сложно. На 38-м ходу американец решил вскрыть линию h, но по ней тут же ворвалась в стан белых ладья Дина. Понимая, что партия постепенно идет к ничейному результату, Со принял последнюю попытку поймать соперника в ловушку, пожертвовав коня, но получив опасную проходную пешку на седьмой горизонтали.

Но Дин все видел и нашел единственный способ остановить превращение пешки в ферзи — вечный шах, который он дал той самой ладьей, которая успела прорваться в тыл сопернику.

После первого дня полуфиналов в матчах установилось равновесие, однако гроссмейстеры, игравшие черными могут записать игровой день себе в актив, так как завтра получат шанс сыграть на победу белыми фигурами.