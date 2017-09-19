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19 сентября 2017, 18:40 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Аронян сыграл вничью с Вашье-Лагравом в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам

ТАСС, 19 сентября. Армянин Левон Аронян и француз Максим Вашье-Лаграв сыграли вничью в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Действующим победителем Кубка мира является россиянин Сергей Карякин, который в нынешнем розыгрыше турнира вылетел во втором круге.

В первой партии другого полуфинала китаец Дин Лижэнь и американец Уэсли Со также сыграли вничью.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Вторые партии полуфинальной стадии пройдут 20 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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Свидлер зацепился за тай-брейк

Свидлер зацепился за тай-брейк

По итогам субботних партий на Кубке мира по шахматам определились три полуфиналиста турнира — ближе к заветному титулу стали представитель Армении Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь и американец Уэсли Со. В то же время в еще одно противостоянии, в котором бьются россиянин Петр Свидлер и француз Максим Вашье-Лаграв, двух встреч не хватило — в этом матче позднее будет сыгран тай-брейк.
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