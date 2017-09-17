Свидлер зацепился за тай-брейк

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В субботу, 16 сентября, на Кубке мира по шахматам, проходящем в Тбилиси (Грузия), состоялись очередные встречи четвертьфинальной стадии турнира, определившие трех счастливых обладателей путевки в ½ финала.

Первые партии четвертьфинала прошли в достаточно спокойном и даже миролюбивом ритме — на три ничейных результата была зафиксирована лишь одна победа.

Это армянский шахматист Левон Аронян сумел белыми одолеть украинца Василия Иванчука, ранее наделавшего шума в столице Грузии:

в 1/16 финала первенства он одолел лучшего гроссмейстера России Владимира Крамника, а в следующем круге оказался лучше голландца Аниша Гири, находящегося в мировом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рядом с десяткой сильнейших.

В свою очередь Аронян занимает второй номер текущего рейтинга, и четвертый — официального.

Напомним, что текущий рейтинг очень важен, и в конце месяца превращается в официальный, так что армянский шахматист имеет все шансы завершить сентябрь, уступая в табели о рангах лишь чемпиону мира Магнусу Карлсену — норвежец, к слову, уже прекратил свои выступления в Тбилиси, составив компанию в этом своему недавнему оппоненту по матчу за мировую корону россиянину Сергею Карякину.

Стоит отметить, что помимо борьбы непосредственно за победу на турнире, участники также стремятся квалифицироваться на Турнир претендентов, который пройдет в Берлине в марте следующего года — а так как оба участника матча за звание чемпиона мира уже вылетели с Кубка, в Германию поедут именно финалисты первенства.

Несмотря на множественные ожидания относительно градуса поединка с участием Иванчука и Ароняна, особой борьбы в данном противостоянии не получилось — в первой партии украинец был явно не в форме, разгромно уступив сопернику, после чего не создал армянину неразрешимых проблем и в ответной встрече, в которой оппоненты согласились на ничью на 71-м ходу.

В полуфинале Ароняна ждет битва с победителем противостояния между россиянином Петром Свидлером и французом Максимом Вашье-Лагравом — лишь в этой паре на данный момент еще не успел определиться триумфатор.

После достаточно уверенной ничейной партии черными в исполнении представителя Франции, казалось, что Вашье-Лаграв имеет неплохие шансы дожать противника белыми, однако Свидлер (с небольшой помощью коня Максима) свел все к паритету еще быстрее: всего спустя 27 ходов гроссмейстеры единогласно решили перенести выяснение отношений на тай-брейк, согласно регламенту Кубка, представляющий из себя две партии по быстрым шахматам с контролем 25 минут, еще два поединка с контролем десять минут, а также два пятиминутных блица.

Куда печальнее две обязательные партии четвертьфинала сложились для соотечественника Свидлера Владимира Федосеева, не сумевшего совладать с американцем Уэсли Со — согласившись на ничью уже после 19 ходов при игре белыми в первой встрече, россиянин изрядно потрепал нервы своему именитому оппоненту во втором поединке, однако на 83 ходу все-таки завершил сопротивление.

Примечательно, что даже несмотря на качественную игру Федосеева в ответной партии шансов у него хотя бы на ничью фактически не было — по мнению компьютера, представитель США в этот день не позволил себе ни единой видимой ошибки, планомерно (пусть и не так быстро) приближая себя к предпоследней стадии турнира.

За выход в финал Со сразится с китайцем Дин Лижэнем, в преддверии встречи с Уэсли в двух партиях одолевшим венгра Рихарда Раппорта — 1,5:0,5.

Здесь все также решилось именно во второй партии, правда, моральное преимущество досталось Люженю еще по итогам первой — всего 11 ходов понадобилось китайцу, чтобы добиться ничьей черными.

Вторая встреча противостояния включила в себя куда больше передвижений на доске, однако сенсации так и не преподнесла — фаворит победил достаточно уверенно и без особых сложностей.