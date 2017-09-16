Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/31028392/
16 сентября 2017, 19:28 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Федосеев проиграл Со и не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам

ТАСС, 16 сентября. Россиянин Владимир Федосеев проиграл черными фигурами американцу Уэсли Со в четвертьфинале Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

По итогам двух партий счет — 1,5:0,5 в пользу Со. В полуфинал также вышли армянин Левон Аронян, сыгравший вничью с украинцем Василием Иванчуком (общий счет — 1,5:0,5) и китаец Дин Лижэнь, обыгравший венгра Рихарда Раппорта (1,5:0,5). Россиянин Петр Свидлер и француз Максим Вашье-Лаграв сыграли вничью и продолжат борьбу на тай- брейке, который пройдет 17 сентября.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости

ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ

Свищев: решение о допуске российских керлингистов к Играм-2018 примет МПК

Фестиваль "Россия любит футбол" состоялся в Москве

Более 1,5 тысячи детей приняли участие в "Кроссе нации" в Москве