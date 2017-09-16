Федосеев проиграл Со и не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам

По итогам двух партий счет — 1,5:0,5 в пользу Со. В полуфинал также вышли армянин Левон Аронян, сыгравший вничью с украинцем Василием Иванчуком (общий счет — 1,5:0,5) и китаец Дин Лижэнь, обыгравший венгра Рихарда Раппорта (1,5:0,5). Россиянин Петр Свидлер и француз Максим Вашье-Лаграв сыграли вничью и продолжат борьбу на тай- брейке, который пройдет 17 сентября.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.