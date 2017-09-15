Свидлер и Федосеев сыграли вничью в первых партиях четвертьфинала Кубка мира по шахматам

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Свидлер свел к ничьей матч с французом Максимом Вашье- Лагравом, Федосеев — с американцем Уэсли Со.

Венгр Рихард Раппорт и китаец Дин Лижэнь также не выявили сильнейшего по итогам первой партии. Армянин Левон Аронян переиграл украинца Василия Иванчука.

Вторые партии ¼ финала пройдут 16 сентября. Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.