Свидлер и Федосеев сыграли вничью в первых партиях четвертьфинала Кубка мира по шахматам
ТАСС, 15 сентября. Россияне Петр Свидлер и Владимир Федосеев сыграли вничью свои первые партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Свидлер свел к ничьей матч с французом Максимом Вашье- Лагравом, Федосеев — с американцем Уэсли Со.
Венгр Рихард Раппорт и китаец Дин Лижэнь также не выявили сильнейшего по итогам первой партии. Армянин Левон Аронян переиграл украинца Василия Иванчука.
Вторые партии ¼ финала пройдут 16 сентября. Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter