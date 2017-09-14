Свидлер сдержал китайский натиск

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Завершился 12-й соревновательный день Кубка мира по шахматам в Тбилиси. Сразу пять из восьми пар 1/8 финала выясняли лучшего на тай-брейке. Напомним, что после двух классических партий в четвертьфинал вышли лишь украинец Василий Иванчук, армянин Левон Аронян, обыгравший 21-летнего Даниила Дубова, и китаец Дин Лижэнь, а остальные участники не смогли добиться преимущества в первые два дня четвертого круга.

Не обошелся без потерь для России и день тай-брейков.

Напомним, что решающий день 1/8 финала состоял из мини-матчей из двух партий. Сначала в быстрые шахматы с контролем 25 минут, затем в рапид с контролем 10 минут и в пятиминутный блиц. Если же после всех этих партий победитель не выявляется, то играется «армагеддон» — белые имеют пять минут, черные — четыре, но ничья отдает итоговую победу в матче черным.

Располагающийся на 14-м месте в текущем рейтинге ФИДЕ Петр Свидлер, не сумев в классических партиях переиграть китайца Бу Сянчжи, очень уверенно провел две партии в рапид с контролем 25 минут и выиграл обе каждым цветом. Автор главной сенсации на турнире Бу, победивший в третьем круге чемпиона мира Магнуса Карлсена, хорошо держался против фаворита противостояния, но в быстрые шахматы не смог уже бороться с очень сильным соперником.

Свидлер почти решил задачу выхода в четвертьфинал в первой же партии, в которой играл черными.

Бу предложил россиянину дебют Рети, который соперники достаточно быстро разыграли, следуя теории, однако в миттельшпиле Петр сыграл точнее и захватил центр, начав оказывать давление на китайца. Бу решил пойти на значительное упрощение позиции, разменял ферзей и даже пожертвовал качество, разрушив при этом пешечный центр черных.

Свидлер был не против такого развития игры, и начал постепенно давить на соперника. Это сыграло большую роль, так как китайский гроссмейстер начал заметно нервничать и оказался в цейтноте. В итоге Бу зевнул мат в один ход, который россиянин незамедлительно поставил.

Вторую партию Петр выиграл еще легче, так как его соперник бросился во все тяжкие в попытке отыграться черными.

Но такая активная, и в то же время рискованная, игра не смутила Свидлера, и он хладнокровно довел дело до победы уже на 36-м ходу, наказав соперника за излишнюю агрессию.

Еще один россиянин 22-летний Владимир Федосеев оказался в психологически сложной ситуации в поединке с Максимом Родштейном из Израиля. В классической стадии 1/8 финала Федосеев выиграл черными первую партию, и, казалось, без проблем должен был проходить дальше, но рано расслабился и проиграл на следующий день белыми, что позволило Родштейну сравнять счет и перевести борьбу в тай-брейк.

Такой серьезный удар не смутил восходящую звезду, и Федосеев подошел к 12-му игровому дню максимально серьезно.

Первая партия в быстрые шахматы оказалась непростой для россиянина, игравшего белыми. Соперники долго играли в равной позиции. В миттельшпиле Федосеев смог выиграть пешку, но это не давало решающего преимущества. Перейдя в ладейно-слоновый эндшпиль, российский шахматист играл точнее своего соперника и нашел способ выиграть еще одну пешку, что стало уже большим материальным преимуществом, и заставил Родштейна сдаться.

Вторая партия проходила по похожему сценарию, что и у Свидлера с Бу — Родштейн принялся играть агрессивно, но Федосеев хладнокровно сдержал все нападки, а затем воспользовался ошибкой соперника и довел игру до победы.

Третий россиянин Владимир Наер покинул турнир, уступив молодому венгерскому шахматисту Рихарду Раппорту, который в начале года обыграл в голландском Вейк-ан-Зее самого Карлсена.

Если белыми Наер сыграл с Раппортом вничью, то черными не смог сопротивляться молодому сопернику и был вынужден признать поражение после 70-го хода.

Один из немногих оставшихся представителей десятки сильнейших американец Уэсли Со отлично сыграл в рапид белыми против грузинского гроссмейстера Баадура Джобавы, одержав победу. Черными Со стоял крайне надежно и добился выгодного для себя ничейного исхода.

Самым упорным противостоянием четвертого круга Кубка мира стало настоящая битва двух представителей топ-10 — француза Максима Вашье-Лаграва, находящегося на второй строчке рейтинга ФИДЕ, и занимающего девятое место в мире россиянина Александра Грищука.

Соперники дважды сыграли вничью в быстрые шахматы с контролем 25 минут, но в следующем мини-матче Вашье-Лаграв нанес решающий удар белыми.

Соперники разыграли итальянскую партию, но французский гроссмейстер лучше вышел из дебюта и получил небольшое позиционное преимущество, которого ему хватило для того, чтобы выиграть у Грищука качество. Перейдя эндшпиль, Вашье-Лаграв сыграл идеально и заставил россиянина признать поражение на 44-м ходу.

В ответной партии с контролем 10 минут уже Грищук, играя белыми, выиграл качество у соперника, однако в эндшпиле он не нашел путь к победе и был вынужден согласиться на ничью, что автоматически привело к победе француза.

Любопытно, что Грищук в какой-то момент получил, согласно компьютеру, теоретически выигранную позицию, однако такие глубокие расчеты в цейтноте человеку оказались не под силу.