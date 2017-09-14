Свидлер сдержал китайский натиск
На Кубке мира по шахматам в Тбилиси в четвертьфинал вышли два российских гроссмейстера Петр Свидлер и Владимир Федосеев, победив своих соперников на
тай-брейке, а один из сильнейших гроссмейстеров мира француз Максим Вашье-Лаграв оказался сильнее россиянина Александра Грищука.
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Завершился 12-й соревновательный день Кубка мира по шахматам в Тбилиси. Сразу пять из восьми пар 1/8 финала выясняли лучшего на
Не обошелся без потерь для России и день
Напомним, что решающий день 1/8 финала состоял из
Располагающийся на 14-м месте в текущем рейтинге ФИДЕ Петр Свидлер, не сумев в классических партиях переиграть китайца Бу Сянчжи, очень уверенно провел две партии в рапид с контролем 25 минут и выиграл обе каждым цветом. Автор главной сенсации на турнире Бу, победивший в третьем круге чемпиона мира Магнуса Карлсена, хорошо держался против фаворита противостояния, но в быстрые шахматы не смог уже бороться с очень сильным соперником.
Свидлер почти решил задачу выхода в четвертьфинал в первой же партии, в которой играл черными.
Бу предложил россиянину дебют Рети, который соперники достаточно быстро разыграли, следуя теории, однако в миттельшпиле Петр сыграл точнее и захватил центр, начав оказывать давление на китайца. Бу решил пойти на значительное упрощение позиции, разменял ферзей и даже пожертвовал качество, разрушив при этом пешечный центр черных.
Свидлер был не против такого развития игры, и начал постепенно давить на соперника. Это сыграло большую роль, так как китайский гроссмейстер начал заметно нервничать и оказался в цейтноте. В итоге Бу зевнул мат в один ход, который россиянин незамедлительно поставил.
Вторую партию Петр выиграл еще легче, так как его соперник бросился во все тяжкие в попытке отыграться черными.
Но такая активная, и в то же время рискованная, игра не смутила Свидлера, и он хладнокровно довел дело до победы уже на 36-м ходу, наказав соперника за излишнюю агрессию.
Еще один россиянин 22-летний Владимир Федосеев оказался в психологически сложной ситуации в поединке с Максимом Родштейном из Израиля. В классической стадии 1/8 финала Федосеев выиграл черными первую партию, и, казалось, без проблем должен был проходить дальше, но рано расслабился и проиграл на следующий день белыми, что позволило Родштейну сравнять счет и перевести борьбу в
Такой серьезный удар не смутил восходящую звезду, и Федосеев подошел к 12-му игровому дню максимально серьезно.
Первая партия в быстрые шахматы оказалась непростой для россиянина, игравшего белыми. Соперники долго играли в равной позиции. В миттельшпиле Федосеев смог выиграть пешку, но это не давало решающего преимущества. Перейдя в
Вторая партия проходила по похожему сценарию, что и у Свидлера с Бу — Родштейн принялся играть агрессивно, но Федосеев хладнокровно сдержал все нападки, а затем воспользовался ошибкой соперника и довел игру до победы.
Третий россиянин Владимир Наер покинул турнир, уступив молодому венгерскому шахматисту Рихарду Раппорту, который в начале года обыграл в голландском
Если белыми Наер сыграл с Раппортом вничью, то черными не смог сопротивляться молодому сопернику и был вынужден признать поражение после 70-го хода.
Один из немногих оставшихся представителей десятки сильнейших американец Уэсли Со отлично сыграл в рапид белыми против грузинского гроссмейстера Баадура Джобавы, одержав победу. Черными Со стоял крайне надежно и добился выгодного для себя ничейного исхода.
Самым упорным противостоянием четвертого круга Кубка мира стало настоящая битва двух представителей топ-10 — француза Максима
Соперники дважды сыграли вничью в быстрые шахматы с контролем 25 минут, но в следующем
Соперники разыграли итальянскую партию, но французский гроссмейстер лучше вышел из дебюта и получил небольшое позиционное преимущество, которого ему хватило для того, чтобы выиграть у Грищука качество. Перейдя эндшпиль,
В ответной партии с контролем 10 минут уже Грищук, играя белыми, выиграл качество у соперника, однако в эндшпиле он не нашел путь к победе и был вынужден согласиться на ничью, что автоматически привело к победе француза.
Любопытно, что Грищук в
Теперь известны все четвертьфинальные пары турнира. Два оставшихся россиянина получили себе очень непростых соперников, но они находятся в разных половинах сетки, так что есть еще надежда на российский финал, как это было на прошлом Кубке мира. В верхней части сетки Свидлер сыграет с
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