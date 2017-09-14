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14 сентября 2017, 19:18 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Российские шахматисты Свидлер и Федосеев вышли в четвертьфинал Кубка мира

ТАСС, 14 сентября. Российский шахматист Петр Свидлер на тай-брейке одержал победу над китайцем Бу Сянчжи и вышел в четвертьфинал Кубка мира, который проходит в Тбилиси.

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Владимир Федосеев также на тай-брейке победил израильтянина Максима Родштейна.

Россияне Евгений Наер и Александр Грищук не сумели выйти в ¼ финала. Наер уступил венгру Рихарду Раппорту, Грищук — французу Максиму Вашье-Лаграву.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Свидлер — Вашье-Лаграв, Василий Иванчук (Украина) — Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США) — Федосеев, Раппорт — Дин Лижэнь (Китай). Стадия ¼ финала стартует 15 сентября.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Соревнования в Тбилиси завершатся 27 сентября.
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Новости Шахмат, шашек

Свидлера и Грищука затащили на тай-брейк

Свидлера и Грищука затащили на тай-брейк

Девятый и 14-й гроссмейстеры мира Александр Грищук и Петр Свидлер завершили вничью свои вторые партии с Максимом Вашье-Лагравом и китайцем Бу Сянчжи соответственно и теперь поспорят за выход в четвертьфинал Кубка мира на тай-брейке. В эту стадию уже пробились украинец Василий Иванчук и армянин Левон Аронян, который отправил домой еще одного россиянина Даниила Дубова.
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