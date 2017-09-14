Российские шахматисты Свидлер и Федосеев вышли в четвертьфинал Кубка мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Владимир Федосеев также на тай-брейке победил израильтянина Максима Родштейна.

Россияне Евгений Наер и Александр Грищук не сумели выйти в ¼ финала. Наер уступил венгру Рихарду Раппорту, Грищук — французу Максиму Вашье-Лаграву.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Свидлер — Вашье-Лаграв, Василий Иванчук (Украина) — Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США) — Федосеев, Раппорт — Дин Лижэнь (Китай). Стадия ¼ финала стартует 15 сентября.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Соревнования в Тбилиси завершатся 27 сентября.