Российские шахматисты Свидлер и Федосеев вышли в четвертьфинал Кубка мира
ТАСС, 14 сентября. Российский шахматист Петр Свидлер на
тай-брейке одержал победу над китайцем Бу Сянчжи и вышел в четвертьфинал Кубка мира, который проходит в Тбилиси.
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Владимир Федосеев также на
Россияне Евгений Наер и Александр Грищук не сумели выйти в ¼ финала. Наер уступил венгру Рихарду Раппорту, Грищук — французу Максиму
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Свидлер —
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Соревнования в Тбилиси завершатся 27 сентября.
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