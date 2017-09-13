Свидлера и Грищука затащили на тай-брейк

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В Тбилиси подошли к концу классические партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам — одного из престижнейших соревнований планеты, победитель и второй финалист которого попадут в турнир претендентов.

До этой стадии добрались только пятеро российских шахматистов — опытные Александр Грищук (девятое место в рейтинге ФИДЕ), Петр Свидлер (14) и Евгений Наер (52), а также пара дерзких юношей — 21-летний Даниил Дубов (81) и 22-летний Владимир Федосеев (28), причем последний выбил в 1/16 финала Хикару Накамуру, замыкающего топ-10 мирового рейтинга. Дубов не отстает от своего ровесника и еще раньше, в 1/32 финала, отправил за борт самого Сергея Карякина.

Грищуку выпал в 1/8 финала незавидный жребий — второй по рейтингу шахматист мира Максим Вашье-Лаграв.

Француз, обладающий преимуществом белого цвета, начал разыгрывать итальянскую партию с явным намерением создать сильный пешечный центр и давить на королевский фланг оппонента.

Россиянин успешно защищался, выйдя в ладейное окончание — правда, с двумя пешками против трех у оппонента. Однако Грищук вынудил соперника перейти к активному размену, и в итоге на доске остались только два короля — ничья.

Вторая встреча гроссмейстеров тоже закончилась миром, продлившись всего 13 ходов — кажется, что соперники договорились дать друг другу немного отдыха перед финальной схваткой на тай-брейке, который состоится завтра, 14 сентября. Грищук обидно упустил возможность надавить на соперника, играя белыми.

После окончания второй партии в схватке Свидлер — Бу Сянчжи (Китай) стало окончательно ясно, что российские мастера игры решили устроить себе передышку. В первой встрече игравший черными 34-й номер рейтинга ФИДЕ изрядно погонял россиянина по доске, был по-хорошему нахален, рискованно жертвовал за перспективную компенсацию. В общем, Бу Сянчжи изрядно удивил зрелыми действиями публику, так что Свидлер должен был остаться доволен добытой на 35-м ходу ничьей.

Во второй день соперники уже не стали особо напрягаться.

Быстренько разыграли дебют и завершили дело уже на 17-м ходу после размена ферзей. Как и у Грищука с Вашье-Лагравом, исход здесь решит тай-брейк.

Там, напомним, каждой паре будет предложено сначала провести две партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход.

В случае равенства очков будут назначены еще две партии с контролем 10 минут + 10 секунд. Если же и они не выявят сильнейшего, оппоненты сыграют две «пятиминутки» с добавлением 3 сек. за сделанный ход. Ну, а затем придет время так называемого «армагеддона»: белые получат пять минут, черные — четыре…

Отличный шанс прорваться в четвертьфинал упустил Владимир Федосеев. В первой партии россиянин неожиданно обыграл израильтянина Максима Родштейна черными, поймав в цейтноте на хитрое тактическое решение (конкурент в итоге допустил зевок), причем их соперничество выдалось одним из двух с результативной концовкой.

В ответной баталии Родштейну удалось взять реванш — теперь уже он праздновал победу черным цветом после 39-ти ходов. Эта партия получилась активной и богатой на размены.

В ладейном эндшпиле у Родштейна получилось провести пешку по вертикали d — ее надежно страховал вырвавшийся из своих владений король, и белые в этом эпизоде неизбежно теряли ладью.

Федосееву не оставалось ничего иного, как только сдаться. И здесь все определится на тай-брейке.

Продлили себе удовольствие россиянин Евгений Наер и Рихард Раппорт. Шахматисты задержались за столом на 80 ходов: в какой-то момент позиция действовавшего белыми венгра стала по-настоящему угрожающей, а Наер, по оценкам экспертов, имел возможность серьезно напрячь соперника. Не вышло. Раппорт устоял без одной пешки и соперники после затяжного розыгрыша пришли к разделу очка.

Во втором случае конкуренты довели дело до эндшпиля с ферзями, белопольными слонами и пешками. Кончилось тем, что Наер объявил Раппорту вечный шах: укрыться черному королю было невозможно, но и белым не хватало ресурсов для проведения мата. В четверг гроссмейстеры встретятся вновь в укороченных партиях.

Сверхзатяжной выдалась вторая партия Левона Ароняна и нашего Даниила Дубова после ничьей во вторник. Игравший белыми армянин предоставил юному оппоненту массу шансов различной величины, однако тот не сумел ими воспользоваться.

Напротив, сам Аронян на протяжении 50-ти ходов не реализовал ладью против белопольного слона, бесполезно гоняя черных по всей площади доски.

На 97-м ходу победа была присуждена четвертому номеру рейтинга ФИДЕ. К этому моменту соперники разменяли свои фигуры и имели лишь по одной пешке.

Еще одним четвертьфиналистом стал самый старший участник текущей стадии 48-летний Василий Иванчук, после успеха щеголявший на месте событий в олимпийке лондонского «Челси». Накануне украинец пересилил белыми Аниша Гири: Иванчук играл рискованно, ошибался, но голландец отвечал взаимностью. Во второй день тура искушенный гроссмейстер на опыте принудил партию к ничьей.

В итоге Аронян и Иванчук в четверг отдыхают, а Грищуку, Свидлеру, Федосееву и Наеру придется играть.