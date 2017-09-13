Дубов проиграл Ароняну и не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам
ТАСС, 13 сентября. Россиянин Даниил Дубов проиграл черными фигурами армянину Левону Ароняну и по сумме двух партий не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
Помимо Ароняна, в следующий круг вышли украинец Василий Иванчук, сыгравший вничью с голландцем Анишем Гири (общий счет — 1,5:0,5) и китаец Дин Лижэнь, победивший своего соотечественника Вана Хао (1,5:0,5). Вничью завершились партии Петр Свидлер (Россия) — Бу Сянчжи (Китай), Максим
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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