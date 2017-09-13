Дубов проиграл Ароняну и не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Помимо Ароняна, в следующий круг вышли украинец Василий Иванчук, сыгравший вничью с голландцем Анишем Гири (общий счет — 1,5:0,5) и китаец Дин Лижэнь, победивший своего соотечественника Вана Хао (1,5:0,5). Вничью завершились партии Петр Свидлер (Россия) — Бу Сянчжи (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Александр Грищук (Россия), Уэсли Со (США) — Баадур Джобава (Грузия), Евгений Наер (Россия) — Рихард Раппорт (Венгрия). Россиянин Владимир Федосеев проиграл израильтянину Максиму Родштейну, но продолжит борьбу на тай-брейке (общий счет — 1:1).

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Стадия 1/8 финала завершится 14 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.