Федосеев победил Родштейна в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам
ТАСС, 12 сентября. Россиянин Владимир Федосеев одержал победу черными фигурами над израильтянином Максимом Родштейном в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
Вничью завершились партии Петр Свидлер (Россия) — Бу Сянчжи (Китай), Максим
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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