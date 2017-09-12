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12 сентября 2017, 21:12 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Федосеев победил Родштейна в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам

ТАСС, 12 сентября. Россиянин Владимир Федосеев одержал победу черными фигурами над израильтянином Максимом Родштейном в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Вничью завершились партии Петр Свидлер (Россия) — Бу Сянчжи (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Александр Грищук (Россия), Даниил Дубов (Россия) — Левон Аронян (Армения), Евгений Наер (Россия) — Рихард Раппорт (Венгрия), Уэсли Со (США) — Баадур Джобава (Грузия), Ван Хао — Дин Лижэнь (оба — Китай). Украинец Василий Иванчук победил голландца Аниша Гири.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Стадия 1/16 финала завершится 14 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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Федосеев победил Родштейна в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам