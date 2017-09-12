Анатолий Карпов сыграл в шахматы с пермскими детьми

Знаменитый гроссмейстер Анатолий Карпов провел в Перми сеанс одновременной игры с юными членами сборной Пермского края по шахматам. В Лето- Парке на городской эспланаде прошло уникальное спортивное событие- турнир по дворовым шахматам на Кубок Чемпиона мира Анатолия Карпова. Его идея заключается в возрождении традиций уютных дворовых шахмат.

Семь районов Перми выставили свои команды спортсменов-интеллектуалов. Трое сильнейших, определившихся по результатам отборочных игр, сыграли в финале. Победитель стал обладателем Кубка Карпова. Призёры — памятных призов — именных шахмат. Параллельно для талантливых детей гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры более чем на 20 досках. Анатолий Евгеньевич оценил потенциал пермских шахматистов и подчеркнул важность введения этой игры в обязательную учебную программу в российских школах.

Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР: