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12 сентября 2017, 14:58 | Прочие: Шахматы, шашки | Вести - Пермь

Анатолий Карпов сыграл в шахматы с пермскими детьми

В Перми прошел турнир по дворовым шахматам на Кубок Чемпиона мира Анатолия Карпова.

В Перми прошел турнир по дворовым шахматам на Кубок Чемпиона мира Анатолия <span class=error>Карпова</span>. Увеличить
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Знаменитый гроссмейстер Анатолий Карпов провел в Перми сеанс одновременной игры с юными членами сборной Пермского края по шахматам. В Лето- Парке на городской эспланаде прошло уникальное спортивное событие- турнир по дворовым шахматам на Кубок Чемпиона мира Анатолия Карпова. Его идея заключается в возрождении традиций уютных дворовых шахмат.

Семь районов Перми выставили свои команды спортсменов-интеллектуалов. Трое сильнейших, определившихся по результатам отборочных игр, сыграли в финале. Победитель стал обладателем Кубка Карпова. Призёры — памятных призов — именных шахмат. Параллельно для талантливых детей гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры более чем на 20 досках. Анатолий Евгеньевич оценил потенциал пермских шахматистов и подчеркнул важность введения этой игры в обязательную учебную программу в российских школах.

Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР:

«Видно, что ребята занимаются, играли упорно, а двое вообще отлично, одну ничью я сделал. Я считаю, что каждый должен научиться играть в шахматы. Потому что шахматы организуют мысль, учат стратегии, логике. Я уже не говорю, что обязательный предмет должен быть во всех классах начальной или средней школы. Только что я был в Екатеринбурге, там замечательная школа. У них 4 года обязательного обучения шахматам… Шахматы организуют человека, учат аккуратно обращаться со временем, а это очень важно для занятий в школе. Первый раз мы проводим это в Пермском крае, хотя в Тюмени, где я депутатом избран, мы уже давным-давно ведём эту программу. И турниры проводим. Надеюсь, что инициатива приживётся и здесь. Тем более грядёт юбилей города и ясно, что мы ещё что-нибудь сделаем. А сегодня победитель получит кубок. Оживить жизнь во дворах. Для больших городов, это в общем-то и вопрос безопасности. Потому что если двор живёт, то и дети наши под присмотром. Не говоря о том, что занятия во дворах, городки, шахматы и даже домино — всё, что оживляет жизнь во дворе, что способствует общению людей — это хорошо».
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