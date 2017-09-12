Анатолий Карпов сыграл в шахматы с пермскими детьми
В Перми прошел турнир по дворовым шахматам на Кубок Чемпиона мира Анатолия Карпова.
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Знаменитый гроссмейстер Анатолий Карпов провел в Перми сеанс одновременной игры с юными членами сборной Пермского края по шахматам. В Лето- Парке на городской эспланаде прошло уникальное спортивное событие- турнир по дворовым шахматам на Кубок Чемпиона мира Анатолия Карпова. Его идея заключается в возрождении традиций уютных дворовых шахмат.
Семь районов Перми выставили свои команды
Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР:
«Видно, что ребята занимаются, играли упорно, а двое вообще отлично, одну ничью я сделал. Я считаю, что каждый должен научиться играть в шахматы. Потому что шахматы организуют мысль, учат стратегии, логике. Я уже не говорю, что обязательный предмет должен быть во всех классах начальной или средней школы. Только что я был в Екатеринбурге, там замечательная школа. У них 4 года обязательного обучения шахматам… Шахматы организуют человека, учат аккуратно обращаться со временем, а это очень важно для занятий в школе. Первый раз мы проводим это в Пермском крае, хотя в Тюмени, где я депутатом избран, мы уже
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