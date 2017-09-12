Наер отправил американца домой

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Кубок мира по шахматам, проходящий в Тбилиси, уже преподнес своим зрителям немало неожиданностей в виде вылета именитых гроссмейстеров на ранних стадиях. Например, россиянина Сергея Карякина — в 1/32 финала, а также действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена — в 1/16. В то же время Кубок продолжает дарить сюрпризы и на тай-брейке — той части турнира, которая следует за двумя партиями в классические шахматы, если победителя противостояния так и не удалось определить.

На тай-брейке оппоненты играют сначала две партии в рапид с контролем 25 минут, затем еще две игры с контролем 10 минут и два пятиминутных блица. Если победителя не удается выявить и после этих поединков, то соперники встречаются в армагеддоне: белые получают пять минут на игру, черные — четыре, однако ничья будет именно в пользу последних.

В 1/16 финала на тай-брейк вышли целых четыре российских шахматиста — опытнейший Александр Грищук (девятое место в рейтинге ФИДЕ), 27-летний Ян Непомнящий (21), 26-летний Максим Матлаков (31) и 40-летний Евгений Наер (52).

Александр Грищук — Давид Навара

Две классические партии между Грищуком и чешским гроссмейстером Наварой (33) закончились вничью. На тай-брейке ситуация долгое время оставалась такой же, несмотря на то, что в самой первой игре в рапид россиянин, играя белыми, «зевнул» ферзя уже на 22-м ходу и вполне мог проиграть, однако ему удалось уничтожить пешки оппонента и сохранить в концовке одного коня против ладьи Навары — получилась чудесным образом добытая ничья.

Во второй «рапидной» схватке Грищук избрал Челябинский вариант Сицилианской защиты — острое начало, способствующее быстрой мобилизации сил черных. В итоге Навара, несмотря на преимущество белого цвета, вскоре попал в цейтнот, начал «зевать», но все-таки сумел вытащить спасительную ничью.

Наступила пора 10-минутных партий. Первая закончилась — по традиции — вничью, а вот вторая, наконец, определила победителя пары. Грищук с самого начала захватил перевес и разбил своего оппонента не только по качеству, но и по материалу. В эндшпиле у россиянина оказалось на три пешки больше, чем у Навары, причем две из них — проходные. В таких условиях было сложно что-то противопоставить подавляющему преимуществу Грищука, и чех принял решение сдаться.

Фабиано Каруана — Евгений Наер

Еще один россиянин Евгений Наер преподнес настоящую сенсацию, одержав победу над таким маститым соперником, как американец Фабиано Каруана, который занимает пятое место в рейтинге ФИДЕ. После двух ничьих в «классике» Наер осторожно отыграл первую партию в рапиде, завоевав в концовке преимущество в одну пешку, но согласившись на ничью без особой борьбы.

А вот в ответной игре черными россиянин неожиданно раскрылся с другой стороны, с ходу начав наращивать давление на короля Каруаны. В испанской партии, богатой на разнообразные продолжения, американец внезапно дрогнул и позволил оппоненту загнать своего короля в угол доски, чтобы поставить простой мат ферзем.

Левон Аронян — Максим Матлаков

Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Максим Матлаков выдали самую длинную серию тай-брейка в 1/16 финала Кубка мира — соперники сыграли шесть партий, включая два блица, и остановились в шаге от армагеддона. Две партии в рапид завершились вничью, в 10-минутных играх оппоненты проверили нервы своих поклонников на крепость, победив по очереди (сначала Аронян, затем — Матлаков), но в блице более опытный гроссмейстер сумел быстро подавить сопротивление россиянина.

Судя по всему, Матлаков к быстрой игре оказался попросту не готов и быстро попался в капкан из черных фигур, получив мат.

В ответном блице россиянин уже чувствовал себя гораздо увереннее, но добыть удалось только ничью: в эндшпиле у оппонентов осталось по слону и по три пешки друг напротив друга, а грубой ошибки от Ароняна ждать не приходится.

Ян Непомнящий — Баадур Джобава

27-летний Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с грузинским гроссмейстером Баадуром Джобава в классических шахматах и неожиданно уступил ему еще в первой части тай-брейка — рапиде. Если в «классике» рейтинг оппонентов был примерно равен, то в рапиде разница между ними составляла больше 200 очков (2811 против 2605) в пользу россиянина, что не помешало Джобава одержать победу в одной из двух партий (вторая завершилась вничью) и выйти по итогам противостояния в 1/8 финала.

Причиной неожиданной победы грузинского шахматиста стал ужасный «зевок» Непомнящего, который потерял ладью на 33-м ходу встречи.

Джобава спокойно «съел» фигуру в центре доски ферзем, и Ян ничем не смог ответить, потому что в случае ответного уничтожения вражеского ферзя ладьей попадался бы на коневую вилку на е8.

Стоит отметить, что три россиянина — опытнейший Петр Свидлер (14), 21-летний Даниил Дубов (81) и 22-летний Владимир Федосеев (28) — сумели пройти в 1/8 по итогам двух классических партий.

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