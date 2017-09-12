Наер отправил американца домой
Четыре российских гроссмейстера — Александр Грищук, Ян Непомнящий, Максим Матлаков и Евгений Наер — не сумели победить своих оппонентов в 1/16 финала Кубка мира по итогам двух партий в классические шахматы и были вынуждены сыграть на
тай-брейке. В следующий раунд прошли только двое.
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Кубок мира по шахматам, проходящий в Тбилиси, уже преподнес своим зрителям немало неожиданностей в виде вылета именитых гроссмейстеров на ранних стадиях. Например, россиянина Сергея Карякина — в 1/32 финала, а также действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена — в 1/16. В то же время Кубок продолжает дарить сюрпризы и на
На
В 1/16 финала на
Александр Грищук — Давид Навара
Две классические партии между Грищуком и чешским гроссмейстером Наварой (33) закончились вничью. На
Во второй «рапидной» схватке Грищук избрал Челябинский вариант Сицилианской защиты — острое начало, способствующее быстрой мобилизации сил черных. В итоге Навара, несмотря на преимущество белого цвета, вскоре попал в цейтнот, начал «зевать», но
Наступила пора 10-минутных партий. Первая закончилась — по традиции — вничью, а вот вторая, наконец, определила победителя пары. Грищук с самого начала захватил перевес и разбил своего оппонента не только по качеству, но и по материалу. В эндшпиле у россиянина оказалось на три пешки больше, чем у Навары, причем две из них — проходные. В таких условиях было сложно
Фабиано Каруана — Евгений Наер
Еще один россиянин Евгений Наер преподнес настоящую сенсацию, одержав победу над таким маститым соперником, как американец Фабиано Каруана, который занимает пятое место в рейтинге ФИДЕ. После двух ничьих в «классике» Наер осторожно отыграл первую партию в рапиде, завоевав в концовке преимущество в одну пешку, но согласившись на ничью без особой борьбы.
А вот в ответной игре черными россиянин неожиданно раскрылся с другой стороны, с ходу начав наращивать давление на короля Каруаны. В испанской партии, богатой на разнообразные продолжения, американец внезапно дрогнул и позволил оппоненту загнать своего короля в угол доски, чтобы поставить простой мат ферзем.
Левон Аронян — Максим Матлаков
Армянский гроссмейстер Левон Аронян и россиянин Максим Матлаков выдали самую длинную серию
Судя по всему, Матлаков к быстрой игре оказался попросту не готов и быстро попался в капкан из черных фигур, получив мат.
В ответном блице россиянин уже чувствовал себя гораздо увереннее, но добыть удалось только ничью: в эндшпиле у оппонентов осталось по слону и по три пешки друг напротив друга, а грубой ошибки от Ароняна ждать не приходится.
Ян Непомнящий — Баадур Джобава
27-летний Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с грузинским гроссмейстером Баадуром Джобава в классических шахматах и неожиданно уступил ему еще в первой части
Причиной неожиданной победы грузинского шахматиста стал ужасный «зевок» Непомнящего, который потерял ладью на 33-м ходу встречи.
Джобава спокойно «съел» фигуру в центре доски ферзем, и Ян ничем не смог ответить, потому что в случае ответного уничтожения вражеского ферзя ладьей попадался бы на коневую вилку на е8.
Стоит отметить, что три россиянина — опытнейший Петр Свидлер (14), 21-летний Даниил Дубов (81) и 22-летний Владимир Федосеев (28) — сумели пройти в 1/8 по итогам двух классических партий.
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