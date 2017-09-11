Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматам
ТАСС, 11 сентября. Россиянин Евгений Наер на
тай-брейке одержал победу над американцем Фабиано Каруаной и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
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В первой партии
Ранее в четвертый круг пробились китайцы Бу Сянжи, Ван Хао и Дин Лижэнь, россияне Петр Свидлер, Даниил Дубов и Владимир Федосеев, украинец Василий Иванчук, американец Уэсли Со, израильтянин Максим Родштейн.
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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