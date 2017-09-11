История Ковалева. Как проиграть турнир жизни из-за отсутствия штанов
Дикая история в шахматах.
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Канадский гроссмейстер Антон Ковалев покинул проходящий в Тбилиси Кубок мира и обвинил организаторов в оскорблениях в свой адрес. Поводом стал тот факт, что шахматист явился на матч третьего круга в шортах.
Антону Ковалеву 25, он родился в Харькове, выступал за сборную Аргентины, а с 2013 года — за команду Канады. В мировом рейтинге не входит даже в первую сотню, заметно не дотягивая до знакового рубежа в 2700 пунктов (у Ковалева — 2649).
Последние четыре года Ковалев профессионально шахматами не занимается и играет лишь в официальных турнирах за свою сборную. Гроссмейстер живет в Техасе и получает степень магистра. К Кубку мира, по собственному признанию, он вообще не готовился ни дня. И даже приехал в Тбилиси с одним рюкзачком — зачем, мол, брать с собой много вещей, если не собираешься задерживаться надолго.
А дальше начались настоящие чудеса. В первом круге Ковалев в двух партиях уверенно выбил из борьбы представителя Армении Варужана Акобяна. И вышел не на
— Почему я в шортах? — прокомментировал Ковалев после победы над Анандом. — Да я же ненадолго сюда приехал, поэтому надел то, что есть. Сказать по правде, я не совсем хочу надолго здесь оставаться, потому что я учусь, и образование для меня намного важнее. Но если придется, значит, придется.
«ОРГАНИЗАТОР БЫЛ АГРЕССИВЕН И НАЗВАЛ МЕНЯ ЦЫГАНОМ».
Собственно, это интервью и стало для Ковалева миной замедленного действия. До того момента, на него самого, а тем более на его форму одежды, мало кто обращал внимание. На Кубке мира одновременно проходит по полсотни партий, и Ковалев не тот человек, за кем пристально следили в стартовые дни. Но тут стала вырисовываться занятная история: победитель Ананда, да еще в шортах!
В третьем туре канадскому гроссмейстеру выпало играть против представителя Израиля Максима Родштейна. Это вполне проходимый для Ковалева соперник. В случае выхода в следующий круг к уже заработанным деньгам он должен был прибавить 7200 долларов. Для шахматиста уровня Ковалева это очень заметная сумма. То есть мотивация играть, а не торопиться домой, у Антона была.
На первую встречу против Родштейна Ковалев явился ровно в той же одежде, в которой играл до этого — то есть в рубашке и шортах. Напомним, целых четыре партии на Кубке мира она не вызывала у организаторов никаких нареканий. Более того, в похожем стиле Ковалев одевался и на предыдущих Кубках мира — и тогда тоже не было ни предупреждений, ни тем более дисквалификаций. Но в этот раз все было
«Я пришел на игру, ко мне подошел судья и попросил переодеться (впервые). Я сказал, что у меня с собой нет брюк, а потом с удивлением заметил, что играю черными фигурами, а не белыми. Судья вместе с другими арбитрами проверил это и подтвердил, что у меня черные. Мы еще немного поговорили, все было хорошо. Потом подошел Зураб (глава оргкомитета и президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили. — Прим. «СЭ»). Он был очень агрессивен, кричал, назвал меня «цыганом», несколько раз повторил, что ФИДЕ (Международная шахматная федерация. — Прим. «СЭ») меня накажет. Я сказал, что уже спрашивал на предыдущем Кубке мира, подходит ли моя форма одежды, и
Теперь представьте, раунд
Дальше получилась трагикомедия. Зураб Азмайпарашвили, увидев уходящего Ковалева, сначала вообще решил, что тот пошел переодеваться. Только потом выяснилось, что канадский гроссмейстер решил вообще не выходить на партию и покинул турнир. Так Родштейн без борьбы прошел в следующий круг, а Ковалев улетел обратно в США.
«Я не буду подавать апелляции. Я не выношу такого типа людей. Мне не нужны деньги. Я еду домой», — написал Ковалев перед вылетом из Тбилиси.
САМ ОРГАНИЗАТОР ТОЖЕ НОСИЛ ШОРТЫ.
Ковалев сейчас пользуется мощнейшей поддержкой — его защищают практически все шахматисты. И вовсе не потому, что им тоже хочется играть в шортах. Просто Антон подчеркивает, что организаторы никогда ранее (!) на протяжении всего Кубка мира не предъявляли ему претензий по поводу одежды. То есть выходит, четыре партии в шортах играть было можно, а к пятой стало нельзя?
— Я не взял с собой в Тбилиси брюк, потому что немного поправился, и они слишком плотно сидели, — сказал Ковалев. — Если бы организаторы предупредили меня заранее, я бы без проблем взял такси, съездил в торговый центр и купил бы брюки. Но вместо этого со мной обращались, как с мусором.
Кто же такой Зураб Азмайпарашвили, фактически забравший у Ковалева «турнир жизни» и лишивший Кубок мира одного из самых интересных участников? Известный советский шахматист в 2014-м году возглавил Европейский шахматный союз, а недавно заявил, что намерен в будущем году баллотироваться и в президенты ФИДЕ.
На Кубке мира он выступал в роли одного из основных организаторов, а также возглавлял апелляционный комитет. Тут не надо быть юристом, чтобы увидеть конфликт интересов. Теоретически Ковалев мог бы вместо отъезда подать апелляцию на действия организаторов. Но тогда ее рассматривал бы… тот же самый Азмайпарашвили. И, кстати, понятно, почему.
— Несколько лет назад я видел раскладку зарплат для членов апелляционного комитета на крупном турнире, — написал в социальной сети известный комментатор и гроссмейстер Сергей Шипов. — Меня тогда потрясло то, что мой комментаторский гонорар не идет ни в какое сравнение… Многие люди на турнирах пашут от зари до зари — и получают гораздо меньше, чем члены апелляционного комитета, которые, как правило, за весь турнир ничего и не делают. Удобно устроились! Так что не стоит удивляться тому, что на турнире, который организует Зураб Азмайпарашвили, председателем оного комитета является он же. Чужим большие деньги раздавать никто не хочет.
Ну и самое «убойное» свидетельство с Кубка мира. На соревнованиях в Тбилиси сам Зураб Азмайпарашвили был замечен… в шортах. Только, в отличие от Ковалева, у него они были чисто белыми, а не цветными. Как говорится, найдите десять отличий…
ШОРТЫ И ХИДЖАБЫ ИМЕЮТ ОДИНАКОВОЕ ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
Вообще, дискуссия о
Несмотря на растущую популярность, шахматы словно остаются в прошлом веке. Вот, например, великий мастер Василий Иванчук любит играть в шлепках на босу ногу. А несколько лет назад на матч против Крамника на Олимпиаде в Стамбуле пришел в костюме и бейсболке.
— Если вы Карлсен или Каспаров, вы можете опоздать на игру, они не включат часы. Если вы Иванчук, можете носить все, что придет в голову. Если вы Ковалев — вас выкинут с турнира, — мнение главы Ассоциации
Ковалев в ответ на вопрос «СЭ» заявил, что больше не хочет возвращаться к этому эпизоду и в суд не пойдет — это не стоит потраченных денег и времени. К слову, на недавнем женском чемпионате мира в Иране шахматисток заставили играть в хиджабах. Несколько несогласных вынуждены были отказаться от борьбы за титул и в Иран не приезжать.
Может быть, пришла пора для шахмат двинуться в сторону остальных видов спорта? Почему, например, в легкой атлетике или футболе регламентированы мельчайшие детали, вплоть до площади рекламных нашивок, высоты гетр или длины формы? Почему в фигурном катании или художественной гимнастики прописана длина и глубина выреза платьев, длина рукавов и тому подобное? А в шахматном регламенте вместо всего этого фигурирует одно единственное слово «приемлемый», которое можно понять, как угодно.
Самым логичным для шахмат выглядит
Но пока четкого регламента нет — шорты, хиджабы, вьетнамки и классические костюмы имеют одинаковое право на существование. Жаль, что Ковалеву в Тбилиси так и не удалось этого доказать.
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