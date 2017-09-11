Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в Берлине
ТАСС, 11 сентября. Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Об этом сообщает
пресс-служба компании — организатора соревнования World Chess.
Турнир претендентов впервые пройдет в Берлине.
В соревновании, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо россиянина Сергея Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов 2018 года в качестве
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter