Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в Берлине

Турнир претендентов впервые пройдет в Берлине.

В соревновании, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо россиянина Сергея Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов 2018 года в качестве вице-чемпиона мира, в нем примут участие два игрока с наивысшим рейтингом ФИДЕ, два победителя серии Гран-при, а также золотой и серебряный призеры Кубка мира, который в данный проходит в Грузии. Последний участник будет определен компанией World Chess.