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11 сентября 2017, 13:17 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в Берлине

ТАСС, 11 сентября. Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании — организатора соревнования World Chess.

Турнир претендентов впервые пройдет в Берлине.

В соревновании, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо россиянина Сергея Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов 2018 года в качестве вице-чемпиона мира, в нем примут участие два игрока с наивысшим рейтингом ФИДЕ, два победителя серии Гран-при, а также золотой и серебряный призеры Кубка мира, который в данный проходит в Грузии. Последний участник будет определен компанией World Chess.
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