Ковалев покинул Кубок мира по шахматам из-за скандала с шортами
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Представитель Канады Антон Ковалев досрочно покинул Кубок мира по шахматам в Тбилиси из-за разногласий с организаторами турнира, запретившими ему играть в шортах, сообщается на официальном сайте Российской шахматной федерации.
Ковалев пришел на партию третьего тура Кубка мира против Максима Родштейна из Израиля в шортах, в которых играл ранее на турнире. Перед стартом партии главный арбитр турнира Томаш Делега обратился к Ковалеву с просьбой переодеться.
Сам канадский шахматист обратил внимание судьи на ошибку, указав, что он должен играть белыми фигурами, а не черными. После этого к Ковалеву подошел председатель Апелляционного комитета Кубка мира Зураб Азмайпарашвили с замечанием по поводу внешнего вида и между сторонами прошел эмоциональный разговор.
В итоге Ковалев ушел из игрового зала, выписался из номера и покинул Кубок мира, отказавшись подавать апелляцию и забирать положенные ему призовые.
«Проблема заключалась не в шортах, а в том, как со мной обращались. Ко мне подошел арбитр попросил переодеться, но я сказал ему, что у меня нет штанов, и заметил, что играю черными фигурами вместо белых, что стало для меня неожиданностью. И я попросил проверить это. Арбитры подтвердили мою правоту, мы поговорили, все было в порядке. Затем подошел Зураб Азмайпарашвили, он был очень агрессивен, кричал на меня и использовал расовое оскорбление “цыган” в мой адрес, упомянув, что я буду наказан FIDE. Я сказал ему, что на предыдущем кубке мира я спрашивал по поводу своей одежды, и мне
«Я спрашивал, почему он грубо разговаривает со мной и называет меня цыганом. Многие люди в моей ситуации ударили бы его в лицо или оскорбили бы. Я решил уйти. Я не брал с собой штанов, потому что набрал вес. Если бы организаторы меня предупредили, я купил бы штаны в магазине, но они относились ко мне, как к мусору. Зураб не просил меня переодеться, он просто оскорблял и угрожал мне, провоцируя меня», — говорится в заявлении Ковалева.
В правилах Международной шахматной федерации (FIDE) сказано, что участники турниров
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