Ковалев покинул Кубок мира по шахматам из-за скандала с шортами

Ковалев пришел на партию третьего тура Кубка мира против Максима Родштейна из Израиля в шортах, в которых играл ранее на турнире. Перед стартом партии главный арбитр турнира Томаш Делега обратился к Ковалеву с просьбой переодеться.

Сам канадский шахматист обратил внимание судьи на ошибку, указав, что он должен играть белыми фигурами, а не черными. После этого к Ковалеву подошел председатель Апелляционного комитета Кубка мира Зураб Азмайпарашвили с замечанием по поводу внешнего вида и между сторонами прошел эмоциональный разговор.

В итоге Ковалев ушел из игрового зала, выписался из номера и покинул Кубок мира, отказавшись подавать апелляцию и забирать положенные ему призовые. Из-за неявки Ковалеву было засчитано техническое поражение в партии с Родштейном. Позднее шахматист рассказал о сложившейся ситуации на своей странице в Facebook.

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanton.kovalyov.1%2Fposts%2F10210147282103699&width=500" width="500" height="281" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Проблема заключалась не в шортах, а в том, как со мной обращались. Ко мне подошел арбитр попросил переодеться, но я сказал ему, что у меня нет штанов, и заметил, что играю черными фигурами вместо белых, что стало для меня неожиданностью. И я попросил проверить это. Арбитры подтвердили мою правоту, мы поговорили, все было в порядке. Затем подошел Зураб Азмайпарашвили, он был очень агрессивен, кричал на меня и использовал расовое оскорбление “цыган” в мой адрес, упомянув, что я буду наказан FIDE. Я сказал ему, что на предыдущем кубке мира я спрашивал по поводу своей одежды, и мне кто-то из организаторов сказал, что все в порядке. Зураб в свойственном ему ключе, заявил, что ему все равно, сейчас он организатор», — написал Ковалев.

«Я спрашивал, почему он грубо разговаривает со мной и называет меня цыганом. Многие люди в моей ситуации ударили бы его в лицо или оскорбили бы. Я решил уйти. Я не брал с собой штанов, потому что набрал вес. Если бы организаторы меня предупредили, я купил бы штаны в магазине, но они относились ко мне, как к мусору. Зураб не просил меня переодеться, он просто оскорблял и угрожал мне, провоцируя меня», — говорится в заявлении Ковалева.

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