Шорты подвели шахматиста

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Звездопад в Тбилиси.

Главной сенсацией Кубка конечно же стал вылет чемпиона мира Магнуса Карлсена в 1/16 финала. Норвежец в первой партии неожиданно потерпел поражение белыми от китайского гроссмейстера Бу Сянчжи.

%%Удивительно, но гениальный стратег Карлсен недооценил угрозы в миттельшпиле, когда черные пожертвовали слона за две пешки g и h, тем самым оголив короля чемпиона.

Карлсен продолжил игру как ни в чем не бывало и в итоге попал под решающую атаку соперника. Сильнейший шахматист мира признал свое поражение уже в абсолютно проигранной позиции. После хода черных 36. … Лg1+, в случае взятия конем ладьи, пешка черных неминуемо проходила в ферзи. Если же не принимать жертву, то теряется ладья белых на а1.

На следующий день Карлсен, играя черными предпринял все возможные усилия для того, чтобы отыграться, поставил несколько опасных ловушек, но Сянчжи играл крайне осторожно и свел партию к ничейному результату.

На этом падение фаворитов в Тбилиси не завершилось.

Лучший шахматист России Владимир Крамник потерпел поражение в противостоянии с украинцем Василием Иванчуком.

В первый день 1/16 финала Крамник сыграл с соперником вничью черными и получил право выступки, однако воспользоваться им не сумел.

Партия Крамник — Иванчук стала самой интересной и красивой в восьмой день турнира. Соперники устроили настоящую позиционную битву в эндшпиле, в котором украинец переиграл россиянина. После 55-го хода черных 14-й чемпион мира оказался в безвыходном положении — он неминуемо терял пешку d4, чего и добивался продолжительными маневрами Иванчук.

В конечном итоге Крамник вынужден был признать поражение после 71-го хода, когда у черных уже было две лишних пешки и превращение одной из них в ферзи избежать было уже невозможно.

Но и поражение Крамника не стало последним падением одного из фаворитов.

Стремительно набирающий ход 22-летний российский гроссмейстер Владимир Федосеев огорчил третьего шахматиста США замыкающего десятку рейтинга ФИДЕ Хикару Накамуру, которому специалисты прочили как минимум выход в полуфинал.

Если Иванчук в партии с Крамником создал позиционный шедевр, то Федосеев продемонстрировал выдающийся тактический талант. Уже в дебюте на восьмом ходу россиянин отдал слона и коня за ладью и пешку соперника. Теория гласит, что две легкие фигуры сильнее ладьи, но позиция диктовала такую жертву, которая в итоге полностью себя оправдала. В миттельшпиле Федосеев разменял слонов и остался с единственным конем, однако смог создать себе опасную проходную пешку на линии е. К этому американец был явно не готов.

В дальнейшем, подтянув тяжелые фигуры на королевский фланг и централизовав коня, россиянин связал Накамуру по рукам и ногам и отыграл одну фигуру, оставшись с дополнительным качеством и уже пятью лишними пешками. В этой ситуации сопротивляться было уже бессмысленно, и американский гроссмейстер выбросил белый флаг.

Помимо Федосеева в 1/8 турнира пробились россияне Петр Свидлер и Даниил Дубов, огорчивший кругом ранее Сергея Карякина.

После восьми дней турнир не досчитывается уже пятерых игроков из десятки сильнейших — Карлсена, Крамника, Накамуры, а также Вишванатана Ананада и Шахрияра Мамедьярова, выбывших еще на стадии 1/32 финала.

Скандал с дресс-кодом

Увы, но блестящую игру многих шахматистов на Кубке мира затмил крупный скандал в седьморй день соревнований с участием канадца украинского происхождения Антона Ковалева, кругом раньше выбившего с турнира 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда.

Ковалев должен был играть в 1/16 финала с израильтянином Максимом Родштейном.

Однако через 15 минут после начала их партии в электронном протоколе напротив фамилии Родштейна появилась «единица», означающая победу. В партии же был сделан только один ход — 1. d4.

Позднее в медиа-пространство стали просачиваться новости. Официальный твиттер Российской шахматной федерации первым сообщил о том, что канадец опоздал на 15 минут на партию из-за замечания за несоблюдение дресс-кода.

Суть конфликта состоит в том, что с самого начала турнира Ковалев играл в клетчатых шортах, и в течение шести дней никто ему не делал замечания. Но перед партией с Родштейном к нему подошел главный арбитр турнира Томаш Делега и сделал замечание за неподобающий вид, на что Антон ответил, что прибыл в Тбилиси только в одних шортах, и у него нет соответствующей замены.

Далее к гроссмейстеру подошел председатель апелляционного комитета Зураб Азмайпарашвили и повторил замечание. В отличие от разговора с Делегой второй диалог быстро перешел на повышенные тона, но Ковалев так и не был допущен к доске.

Через несколько часов шахматист выписался из своего гостиничного номера и покинул турнир, не дав ни единого комментария.

На следующий день Ковалев опубликовал на своей странице в фейсбуке большое заявление с объяснением ситуации. В частности, гроссмейстер обвинил организаторов турнира в непоследовательности, так как в первые шесть дней никто не обращал внимания на его внешний вид, и он подумал, что неофициальные шорты никого не смущают. Он также отметил, что не взял с собой брюки, потому что набрал вес и не смог влезть ни в одни из них.

Наибольшее возмущение гроссмейстера вызвало, по его словам, поведение Азмайпарашвили.

«Зураб сказал мне, что его ничего не волнует и он организатор. Я был очень зол, но сдержал свои эмоции и спросил, почему он был так груб со мной. Он мне ответил, что я выглядел как цыган.

Представьте себе ситуацию.

Игра должна вот-вот начаться, меня оскорбляет организатор, уверяет, что я буду наказан ФИДЕ, кричит на меня и оскорбляет на расовой почве.

Я думаю, многие бы на моем месте просто ударили такого человека по лицу, но я решил просто покинуть игровой зал, — пишет Ковалев.

Сам Азмайпарашвили озвучил свою версию событий.

«Он отказался менять шорты на приличную одежду, тогда я сказал, что к нему будут применены максимальные штрафные санкции, и я лично буду этого добиваться. Он отреагировал неадекватно — встал и ушёл. Честно говоря, я думал, что он пошел переодеваться, но он так и не вернулся. Почему они этого не сделали [не выдали предупреждение раньше]? Я хотел бы выяснить не меньше вас! Сегодня вечером у нас будет собрание, на котором мы рассмотрим этот вопрос. И не думайте, что я буду кого-то покрывать», — приводит слова функционера chess-news. ru.

Азмайпарашвили не опровергает, что использовал слово «цыган», однако заявил, что использовал его в другом контексте.

«Ковалев спросил меня, в чем дело. И я ответил, что он одет как цыган. Но я имел в виду не национальность, а бездомных людей»,

— цитирует Азмайпарашвили chess24.com.

Не совсем понятно, почему у функционера слово «цыган» ассоциируется с бездомными людьми, но коллеги Ковалева в основном поддержали гроссмейстера.

Президент Ассоциации шахматных профессионалов (АШП) Эмиль Сутовский написал в на своей странице в соцсети следующие слова: «Если ты Карлсен или Каспаров, тебе можно опаздывать на партию. Если ты Иванчук, то можешь надевать все что угодно. Если ты Ковалев, то тебя выкидывают с турнира».

Следует также отметить, что АШП выступила с петицией, в которой осудила действия Азмайпарашвили, а также выразила сожаление и уверенность в том, что ФИДЕ не собирается предпринимать каких-либо санкций по отношению к функционеру.

Азмайпарашвили не исключает, что будет баллотироваться в президенты ФИДЕ, выборы которого пройдут в следующем году в еще одном грузинском городе — Батуми. Он также открыто заявил, что руководство федерации не поддерживает Илюмжинова из-за санкций США против действующего президента, и его переизбрание может вызвать большие финансовые проблемы, а санкции могут серьезно помешать работе.