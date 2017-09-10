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10 сентября 2017, 22:31 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

АШП встала на защиту Ковалёва, осудив организаторов Кубка мира по шахматам

Совет Ассоциации шахматных профессионалов (АШП) выступил в защиту канадского гроссмейстера Антона Ковалёва, покинувшего Кубок мира в Тбилиси вследствие действий организатора турнира Зураба Азмайпарашвили, чьё поведение АШП решительно осуждает.

«Запугивание и угрозы в адрес игрока, принимающего участие в Вашем мероприятии, неприемлемы. Еще в большей степени — если они сделаны прямо перед партией.

Правила дресс-кода на турнире расплывчаты, и даже не ясно, нарушил ли их гроссмейстер Антон Ковалёв, но это не главное, так как до того момента его даже не предупреждали о каких-либо возможных нарушениях, несмотря на точно такую же одежду в предыдущих турах. И тут, за десять минут до начала игры, его начинают оскорблять и угрожать. Такое обращение с любым из игроков неприемлемо. Гроссмейстер Ковалёв почувствовал, что у него нет другого выбора, кроме как покинуть турнир, и мы понимаем его решение.

К тому же, г-н Азмайпарашвили был не только Организатором, но и Председателем Апелляционного комитета — единственного органа, который может корректировать действия арбитров и организаторов! Такого не должно было быть, и огромная вина лежит на ФИДЕ, допустившей подобный конфликт интересов.

Мы не ожидаем реакции ФИДЕ и не надеемся, что они сделают всё, чтобы исправить ситуацию. Мы обращаемся к мировому шахматному сообществу и национальным федерациям.

Неужели шахматы не заслуживают лучшего? Должны ли мы снова проглотить все это? Должны ли игроки чувствовать себя как второстепенные существа, принимать эти оскорбления и подчиняться любым требованиям? Настало время объединиться и занять принципиальную позицию, — цитирует письмо АШП сайт организации.
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