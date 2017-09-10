АШП встала на защиту Ковалёва, осудив организаторов Кубка мира по шахматам
Совет Ассоциации шахматных профессионалов (АШП) выступил в защиту канадского гроссмейстера Антона Ковалёва, покинувшего Кубок мира в Тбилиси вследствие действий организатора турнира Зураба Азмайпарашвили, чьё поведение АШП решительно осуждает.
«Запугивание и угрозы в адрес игрока, принимающего участие в Вашем мероприятии, неприемлемы. Еще в большей степени — если они сделаны прямо перед партией.
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К тому же,
Мы не ожидаем реакции ФИДЕ и не надеемся, что они сделают всё, чтобы исправить ситуацию. Мы обращаемся к мировому шахматному сообществу и национальным федерациям.
Неужели шахматы не заслуживают лучшего? Должны ли мы снова проглотить все это? Должны ли игроки чувствовать себя как второстепенные существа, принимать эти оскорбления и подчиняться любым требованиям? Настало время объединиться и занять принципиальную позицию, — цитирует письмо АШП сайт организации.
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