Крамник не смог пробиться в четвертый круг Кубка мира по шахматам
ТАСС, 10 сентября. Российский гроссмейстер Владимир Крамник проиграл белыми фигурами украинцу Василию Иванчуку и по итогам двух партий не вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. В первой партии Крамник сыграл с Иванчуком вничью.
В других партиях россиянин Петр Свидлер победил американца Александра Онищука и вышел в четвертый круг (общий счет — 1,5−0,5), россиянин Владимир Федосеев обыграл американца Хикару Накамуру и также пробился в следующую стадию (1,5−0,5). Ранее чемпион мира норвежец Магнус Карлсен по сумме двух партий уступил китайцу Бу Сянжи (0,5−1,5). Также в следующем туре сыграет израильтянин Максим Родштейн, чей соперник канадец Антон Ковалев снялся с турнира
Вничью сыграли Максим
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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