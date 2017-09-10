Магнус Карлсен впервые за 10 лет вылетел из Кубка мира по шахматам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первой партии третьего круга, которая состоялась накануне, норвежец проиграл. Вторую партию Карлсен и Бу Сянчжи свели вничью, и в следующий круг, таким образом, вышел китаец, победивший со счетом 1,5:0,5.

Карлсен в последний раз проигрывал на Кубке мира в 2007 году. Тогда в полуфинале он уступил американцу Гате Камскому. Камский в итоге выиграл турнир, победив в финале Алексея Широва.

Ранее на Кубке мира-2017 проиграл и Сергей Карякин, второй участник матча за мировую корону. Россиянин в двух партиях уступил соотечественнику Даниилу Дубову.

Первая партия завершилась вничью, во второй Карякин уступил черными после 31-го хода.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира, как и в предыдущем, принимают участие 128 шахматистов. Турнир в Тбилиси проходит по нокаут-системе.

Матчи состоят из двух партий на всех стадиях, кроме финала, в котором состоятся четыре партии. У каждого игрока есть 90 минут на 40 ходов, после этого до конца партии дается еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

В случае ничейного результата победитель определяется в быстрых шахматах. Оба финалиста Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2018 года. Несмотря на поражение, Карякин примет участие в очередном турнире претендентов. Такое право ему дает участие в последнем матче за титул чемпиона мира.

В прошлом Кубке мира победил Карякин. В финале он обыграл Петра Свидлера. Магнус Карлсен в том розыгрыше участия не принимал.