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10 сентября 2017, 18:34 | Прочие: Шахматы, шашки | РБК-Спорт

Магнус Карлсен впервые за 10 лет вылетел из Кубка мира по шахматам

Чемпион мира Магнус Карлсен проиграл в третьем круге мирового Кубка, который проходит в Тбилиси. Он уступил китайцу Бу Сянчжи.

Чемпион мира <span class=error>Магнус</span> <span class=error>Карлсен</span> проиграл в третьем круге мирового Кубка который проходит в Тбилиси. Он уступил китайцу Бу <span class=error>Сянчжи</span>. Увеличить
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В первой партии третьего круга, которая состоялась накануне, норвежец проиграл. Вторую партию Карлсен и Бу Сянчжи свели вничью, и в следующий круг, таким образом, вышел китаец, победивший со счетом 1,5:0,5.

Карлсен в последний раз проигрывал на Кубке мира в 2007 году. Тогда в полуфинале он уступил американцу Гате Камскому. Камский в итоге выиграл турнир, победив в финале Алексея Широва.

Ранее на Кубке мира-2017 проиграл и Сергей Карякин, второй участник матча за мировую корону. Россиянин в двух партиях уступил соотечественнику Даниилу Дубову.

Первая партия завершилась вничью, во второй Карякин уступил черными после 31-го хода.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира, как и в предыдущем, принимают участие 128 шахматистов. Турнир в Тбилиси проходит по нокаут-системе.

Матчи состоят из двух партий на всех стадиях, кроме финала, в котором состоятся четыре партии. У каждого игрока есть 90 минут на 40 ходов, после этого до конца партии дается еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

В случае ничейного результата победитель определяется в быстрых шахматах. Оба финалиста Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2018 года. Несмотря на поражение, Карякин примет участие в очередном турнире претендентов. Такое право ему дает участие в последнем матче за титул чемпиона мира.

В прошлом Кубке мира победил Карякин. В финале он обыграл Петра Свидлера. Магнус Карлсен в том розыгрыше участия не принимал.
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Магнус Карлсен не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматам

Магнус Карлсен не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматам

ТАСС, 10 сентября. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл вничью черными с китайцем Бу Сянчжи и по итогам двух партий не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. В первой партии чемпион мира из Норвегии белыми проиграл китайцу.
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