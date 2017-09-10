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https://sport.mail.ru/news/chess/30958377/
10 сентября 2017, 18:14 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Магнус Карлсен не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматам

ТАСС, 10 сентября. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл вничью черными с китайцем Бу Сянчжи и по итогам двух партий не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. В первой партии чемпион мира из Норвегии белыми проиграл китайцу.

В других партиях вничью сыграли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Александр Лендерман (США) — общий счет в серии 1−1, россиянин Александр Грищук и чех Давид Навара (1−1), россиянин Ян Непомнящий и грузин Баадур Джобава (1−1), американец Фабиано Каруана и россиянин Евгений Наер (1−1), китаец Ли Чао и венгр Рихард Раппорт (1−1), китаец Дин Лижень и индиец Сантош Видит (1−1). Россиянин Максим Матлаков победил армянина Левона Ароняна и сравнял счет в серии (1−1). Даниил Дубов победил другого россиянина Владислава Артемьева и вышел в следующий круг (1,5−0,5). Американец Уэсли Со сыграл вничью с испанцем Франсиско Вальехо Понсом и по итогам двух партий также вышел в следующую стадию турнира (1,5−0,5).

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира завершится 11 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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