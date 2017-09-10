Магнус Карлсен не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматам
ТАСС, 10 сентября. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл вничью черными с китайцем Бу Сянчжи и по итогам двух партий не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. В первой партии чемпион мира из Норвегии белыми проиграл китайцу.
В других партиях вничью сыграли Максим
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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