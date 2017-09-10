Магнус Карлсен не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматам

В других партиях вничью сыграли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Александр Лендерман (США) — общий счет в серии 1−1, россиянин Александр Грищук и чех Давид Навара (1−1), россиянин Ян Непомнящий и грузин Баадур Джобава (1−1), американец Фабиано Каруана и россиянин Евгений Наер (1−1), китаец Ли Чао и венгр Рихард Раппорт (1−1), китаец Дин Лижень и индиец Сантош Видит (1−1). Россиянин Максим Матлаков победил армянина Левона Ароняна и сравнял счет в серии (1−1). Даниил Дубов победил другого россиянина Владислава Артемьева и вышел в следующий круг (1,5−0,5). Американец Уэсли Со сыграл вничью с испанцем Франсиско Вальехо Понсом и по итогам двух партий также вышел в следующую стадию турнира (1,5−0,5).

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира завершится 11 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.