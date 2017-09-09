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https://sport.mail.ru/news/chess/30951485/
9 сентября 2017, 17:30 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Шахматисту засчитано поражение на КМ за неявку на партию после отказа переодеть шорты

ТАСС, 9 сентября. Канадскому шахматисту Антону Ковалеву засчитано поражение в первой партии третьего тура Кубка мира в Тбилиси против израильтянина Максима Родштейна из-за того, что он отказался переодеть шорты по требованию арбитра, а затем ушел и не вернулся для продолжения встречи. Об этом сообщает портал Chessbase.

За несколько минут до начала партии Ковалев появился в зале в шортах, в которые он был одет и в первых двух турах. Председатель апелляционной комиссии Кубка мира Зураб Азмайпаршавили сделал канадцу замечание, попросив его одеться в соответствии с дресс-кодом. Ковалев вышел и больше не появился в зале. В результате канадцу было зачтено поражение в партии с израильтянином.

25-летний Ковалев обыграл в первом круге американского шахматиста Варужана Акопяна, а во втором — бывшего чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда.

«Я сделал Ковалеву замечание, объяснив ему, что он должен соблюдать дресс-код, — сказал Азмайпарашвили. — Он вышел из зала, и я подумал, что он понял меня и пошел переодеться, но Ковалев больше не вернулся. Я слышал, что он играл в таком виде и в предыдущих партиях. Турнир достаточно большой, и главный судья мог этого не заметить, но есть же арбитры каждого конкретного матча, и у нас есть к ним вопросы».

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира начнется 9 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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