Шахматисту засчитано поражение на КМ за неявку на партию после отказа переодеть шорты
ТАСС, 9 сентября. Канадскому шахматисту Антону Ковалеву засчитано поражение в первой партии третьего тура Кубка мира в Тбилиси против израильтянина Максима Родштейна
из-за того, что он отказался переодеть шорты по требованию арбитра, а затем ушел и не вернулся для продолжения встречи. Об этом сообщает портал Chessbase.
За несколько минут до начала партии Ковалев появился в зале в шортах, в которые он был одет и в первых двух турах. Председатель апелляционной комиссии Кубка мира Зураб Азмайпаршавили сделал канадцу замечание, попросив его одеться в соответствии с
25-летний Ковалев обыграл в первом круге американского шахматиста Варужана Акопяна, а во втором — бывшего чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда.
«Я сделал Ковалеву замечание, объяснив ему, что он должен соблюдать
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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