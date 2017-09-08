Матлаков победил Андрейкина на тай-брейке и вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

Также на тай-брейке победу одержали россияне Петр Свидлер, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий и Евгений Наер.

Ранее из россиян в следующий раунд пробились Владимир Федосеев, Владимир Крамник и Даниил Дубов, выбивший из турнира Сергея Карякина.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира начнется 9 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.