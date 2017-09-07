Карякин не смог защитить титул на Кубке мира по шахматам
МОСКВА, 7 сен —
Р-Спорт. Россиянин Сергей Карякин потерпел поражение от соотечественника Даниила Дубова во втором круге Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси, и не смог защитить титул на турнире.
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Карякин уступил Дубову со счетом 0,5−1,5, в четверг, проиграв сопернику черными фигурами. Партия завершилась после 31-го хода Дубова.
Кубок мира, в котором изначально участвовали 128 игроков, проходит по
Карякин стал победителем Кубка мира-2015, а затем и турнира претендентов, а в ноябре 2016 года в матче за шахматную корону проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.
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