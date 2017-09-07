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7 сентября 2017, 19:39 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Карякин не смог защитить титул на Кубке мира по шахматам

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Россиянин Сергей Карякин потерпел поражение от соотечественника Даниила Дубова во втором круге Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси, и не смог защитить титул на турнире.

Россиянин Сергей Карякин потерпел поражение от соотечественника Даниила Дубова во втором круге Кубка мира по шахматам который проходит в Тбилиси и не смог защитить титул на турнире. Увеличить
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Карякин уступил Дубову со счетом 0,5−1,5, в четверг, проиграв сопернику черными фигурами. Партия завершилась после 31-го хода Дубова.

Кубок мира, в котором изначально участвовали 128 игроков, проходит по нокаут-системе. Матчи состоят из 2 партий на всех стадиях кроме финала (4 партии), каждый шахматист сыграет белыми и черными. В случае ничьей победитель будет выявлен в быстрых шахматах. Обладатель Кубка мира и второй финалист получат путевки на турнир претендентов 2018 года.

Карякин стал победителем Кубка мира-2015, а затем и турнира претендентов, а в ноябре 2016 года в матче за шахматную корону проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.

У экс-претендента на звание чемпиона мира по шахматам Карякина уже есть место в турнире претендентов-2018, победитель которого в ноябре 2018 года сыграет с Карлсеном за шахматную корону.
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