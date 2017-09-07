Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30930686/
7 сентября 2017, 16:13 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянин Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

ТАСС, 7 сентября. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с соотечественником Антоном Демченко во второй партии второго круга на Кубке мира по шахматам и по сумме двух партий вышел в следующий раунд. Соревнования проходят в Тбилиси.

Победитель и финалист турнира получат путевки на турнир претендентов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В третьем круге Крамник встретится с победителем противостояния между представителем Польши Яном-Кшиштофом Дудой и украинцем Василием Иванчуком.

Другие россияне Эрнесто Инаркиев, Владимир Федосеев, Алексей Дреев, Борис Грачев, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Никита Витюгов и Евгений Наер проведут вторые партии второго круга позднее в четверг.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Крамник украсил Кубок мира

Крамник украсил Кубок мира

На проходящем в Тбилиси Кубке мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал уже третью подряд победу, на этот раз над россиянином Алексеем Дреевым. Вице-чемпиона мира Сергей Карякин сыграл вничью со своим соотечественником Даниилом Дубовым, а Владимир Крамник в красивом стиле обыграл еще одного российского шахматиста Антона Демченко.
Еще 7 новостей  Все новости

Россиянин Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

ФМБА сделает индивидуальную программу для каждого российского спортсмена к ОИ-2018

Первый отборочный турнир на Игры-2018 у горнолыжников-паралимпийцев пройдет 8 ноября

Оргкомитет Универсиады-2019 учтет опыт проведения Кубка конфедераций по футболу в России