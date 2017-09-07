Крамник украсил Кубок мира

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В Тбилиси начался второй круг Кубка мира по шахматам, в котором приняли участие все сильнейшие гроссмейстеры мира. Турнир пока проходит без потерь среди лидеров мирового рейтинга, хотя некоторые из них уже успели испытать проблемы в первом круге.

В 1/32 финала пробились сразу 18 российских шахматистов, и сразу несколько из них оказались вынуждены играть со своими соотечественниками.

Вице-чемпион мира Сергей Карякин получил себе в соперники молодого Даниила Дубова, которого он опережает в рейтинге ФИДЕ более чем на 100 очков. Однако такая разница не помогла Карякину выиграть первую партию белыми фигурами.

Шахматисты разыграли сицилианскую защиту, а затем достаточно быстро разменяли несколько легких фигур и более половины пешек.

Несмотря на достаточное количество материала на доске и преимущество двух слонов у Дубова, позиция была равной, оба короля были надежно защищены, и игроки согласились на 30-м ходу на ничью.

14-й чемпион мира Владимир Крамник также играл с россиянином Антоном Демченко, но в случае с ним большая разница в рейтинге сыграла свою роль. Крамник создал в этой партии позиционный шедевр. Выйдя из дебюта в равном положении, Владимир быстро вскрыл вертикали c и d, которые мгновенно оккупировал своими ладьями, что уже дало ему солидный перевес. Самое интересное, что Крамнику на это понадобилось всего пять ходов, после которых он уже безусловно начал играть на победу.

Далее экс-чемпион мира вынудил соперника создать скопление фигур для защиты своего короля и воспользовался большим преимуществом в пространстве.

После 40-го хода Крамник нашел красивую победную комбинацию и вынудил Демченко сдаться, не дожидаясь разгрома на доске.

Петр Свидлер, легко пройдя первый круг, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны Виктора Эрдоша из Венгрии. Россиянин, играя белыми, был вынужден согласиться на ничью уже на 18-м ходу партии.

Свидлер предложил своему сопернику английское начало, к которому тот оказался хорошо готов.

Еще не завершив развитие фигур, Эрдош вынудил белых разменять ферзей, а затем воспользовался маленькой неточностью россиянина и заставил грозного соперника признать ничью в партии, в которой, казалось, все только начиналось.

Ян Непомнящий во втором круге получил себе в соперники Башкарана Адхибана из Индии, и два гроссмейстера составили одну из самых зрелищных пар на этой стадии турнира. Соперники согласились на ничью на 28-м ходу, но за это время успело произойти столько интересных событий, сколько не всегда увидишь в результативных партиях.

Индиец играл белыми фигурами, и Непомнящий предложил сопернику вариант Найдорфа сицилианской защиты, который известен своими острыми продолжениями. Уже на девятом ходу Адхибан воспользовался положением короля черных в центре и пожертвовал слона, получив в качестве компенсации две пешки и опасную атаку.

Понимая, что ситуация сложилась непростая, Непомнящий нашел красивый тактический вариант и отдал две ладьи за опасного ферзя соперника.

В теории две ладьи сильнее самой сильной фигуры, и Ян выбирал меньшее из зол, однако он уже увидел вариант спасения и добился ничейного результата с помощью вечного шаха.

Еще одному россиянину ветерану Алексею Дрееву достался сам чемпион мира Магнус Карлсен. Несмотря на прошлые заслуги и большой опыт, 48-летний Дреев не смог долго сопротивляться лучшему шахматисту мира. Игроки разыграли непринятый ферзевый гамбит. В миттельшпиле Карлсен, игравший черными, отдал сопернику центр доски, зато создал опасную проходную пешку на линии b, которая в итоге и стала главным оружием норвежца в эндшпиле.

После 32-го хода россиянин признал свое поражение.

На следующий день Карлсен будет играть уже белыми, и поэтому задача Дреева продолжить борьбу на турнире становится почти невозможной.

Из записных фаворитов очень сильно выглядит Максим Вашье-Лаграв, в июле победивший на представительном турнире «Кубок Синкфилда» в американском Сент-Луисе.

Француз набрал превосходную форму, и поэтому без особых проблем обыграл еще одного россиянина Бориса Грачева.