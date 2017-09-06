Крамник и Инаркиев победили в первых партиях второго круга Кубка мира по шахматам
ТАСС, 6 сентября. Россиянин Владимир Крамник одержал победу над соотечественником Антоном Демченко в первой партии второго круга на Кубке мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
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Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев одолел соотечественника Владимира Федосеева. Алексей Дреев уступил норвежцу Магнусу Карлсену, Борис Грачев — французу Максиму
Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Евгений Наер сыграли свои стартовые партии второго круга вничью.
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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