Карякин и Непомнящий вышли во 2-й круг Кубка мира по шахматам, выиграв тай-брейк
Россиянин Сергей Карякин на
тай-брейке выиграл две партии у 16-летнего австралийца Антона Смирнова и вышел во второй круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
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Ранее во второй круг вышли российские гроссмейстеры Владимир Крамник, Пётр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Никита Витюгов, Алексей Дреев и Евгений Наер.
Среди вышедших во второй круг, матчи которого начнутся 6 сентября, также норвежец Магнус Карлсен, индиец Вишванатан Ананд, француз Максим
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