Карякин и Непомнящий вышли во 2-й круг Кубка мира по шахматам, выиграв тай-брейк

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Также на тай-брейке победу одержали россияне Антон Демченко, Дмитрий Андрейкин, Евгений Томашевский, Владимир Федосеев, Борис Грачев, Ян Непомнящий и Даниил Дубов.

Ранее во второй круг вышли российские гроссмейстеры Владимир Крамник, Пётр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Никита Витюгов, Алексей Дреев и Евгений Наер.