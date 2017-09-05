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5 сентября 2017, 21:19 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карякин и Непомнящий вышли во 2-й круг Кубка мира по шахматам, выиграв тай-брейк

Россиянин Сергей Карякин на тай-брейке выиграл две партии у 16-летнего австралийца Антона Смирнова и вышел во второй круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Россиянин Сергей <span class=error>Карякин</span> на <nobr>тай-брейке</nobr> выиграл две партии у 16-летнего австралийца Антона <span class=error>Смирнова</span> и вышел во второй круг Кубка мира по шахматам который проходит в Тбилиси. Увеличить
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Также на тай-брейке победу одержали россияне Антон Демченко, Дмитрий Андрейкин, Евгений Томашевский, Владимир Федосеев, Борис Грачев, Ян Непомнящий и Даниил Дубов.

Ранее во второй круг вышли российские гроссмейстеры Владимир Крамник, Пётр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Никита Витюгов, Алексей Дреев и Евгений Наер.

Среди вышедших во второй круг, матчи которого начнутся 6 сентября, также норвежец Магнус Карлсен, индиец Вишванатан Ананд, француз Максим Вашье-Лаграв, армянин Левон Аронян, голландец Аниш Гири и китаянка Хоу Ифань.
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