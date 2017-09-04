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4 сентября 2017, 21:49 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянин Крамник вышел во второй круг Кубка мира по шахматам

ТАСС, 4 сентября. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дай Чанженем во второй партии первого круга Кубка мира по шахматам и по сумме двух партий вышел в следующий раунд. Соревнования проходят в Тбилиси.

Турнир проходит по <nobr>нокаут-системе.</nobr> Увеличить
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Во второй круг также вышли норвежец Магнус Карлсен, француз Максим Вашье-Лаграв, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд и китаянка Хоу Ифань. Голландец Аниш Гири по результатам двух партий оказался сильнее грузинки Наны Дзагнидзе.

Из россиян во второй круг прошли Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Никита Витюгов, Алексей Дреев, Евгений Наер.

Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Борис Грачев, Антон Демченко, Дмитрий Андрейкин, Алексей Гоганов, Даниил Дубов, Михаил Антипов, Евгений Томашевский, Владимир Федосеев проведут тай-брейк.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Первый тур завершится 5 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
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На стартовавшем в Тбилиси Кубке мира по шахматам чемпион мира Магнус Карлсен легко переиграл белыми своего соперника из Нигерии Олувафеми Балогуна, а Сергей Карякин, игравший черными, был вынужден согласиться на ничью с 16-летним Антоном Смирновым из Австралии. Главной сенсацией первого дня турнира стало поражение китайского гроссмейстера И Вэя.
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