Россиянин Крамник вышел во второй круг Кубка мира по шахматам
ТАСС, 4 сентября. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дай Чанженем во второй партии первого круга Кубка мира по шахматам и по сумме двух партий вышел в следующий раунд. Соревнования проходят в Тбилиси.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во второй круг также вышли норвежец Магнус Карлсен, француз Максим
Из россиян во второй круг прошли Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Никита Витюгов, Алексей Дреев, Евгений Наер.
Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Борис Грачев, Антон Демченко, Дмитрий Андрейкин, Алексей Гоганов, Даниил Дубов, Михаил Антипов, Евгений Томашевский, Владимир Федосеев проведут
Кубок мира проходит по
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter