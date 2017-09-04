Карякин не справился с аутсайдером

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В Тбилиси начался второй по значимости шахматный турнир Кубок мира, в котором приняли участие 128 сильнейших шахматистов мира. Соревнования проходят по олимпийскому принципу — соперники в соответствии с посевом разбиваются на пары и начинают путь к вершине с 1/64 финала.

В каждом круге соперники за два дня играют две партии в классические шахматы разным цветом, а в случае ничьей в третий день определяют победителя противостояния на тай-брейке, который состоит из двух партий в рапид с контролем 25 минут, затем две партии с контролем 10 минут и два пятиминутных блица. Если же и после шести поединков не определится победитель, то все решится в так называемом «армагедоне», где белые получают пять минут, черные — четыре, однако ничья будет в пользу черных.

Таким образом, желательно выиграть мини-матч в классические шахматы, чтобы получить день отдыха, что очень важно на такой длинной дистанции, ведь турнир завершится только 27 сентября.

Это относится только к финалистам, но каждый из участников не теряет надежды на успешное выступление.

В таком разрезе первые 32 шахматиста в рейтинге получают себе относительно слабых оппонентов, которых они должны проходить. Однако, не всегда даже у самых титулованных гроссмейстеров начало такого большого турнира проходит гладко, и первый день уже преподнес несколько сюрпризов, хотя закономерных результатов было больше.

Чемпион мира Магнус Карлсен, посеяный естественно под первым номером встречался с нигерийским шахматистом Олувафеми Балогуном, который еще не получил звания гроссмейстера, а является лишь мастером ФИДЕ с рейтингом 2255. Для сравнения у норвежца — 2827 очков.

Никто и не сомневался, что лучший шахматист планеты одержит победу белыми.

Однако Магнус не стал искать каких-то быстрых форсированных вариантов, а затратил на партию около трех часов, переведя борьбу в эндшпиль, где и добился решающего преимущества.

В Тбилиси приехало большое количество россиян, что не удивительно, так как в сотне сильнейших самое большое представительство именно у наших соотечественников.

Конечно, особый интерес вызывают лучшие российские шахматисты, правда, не все смогли победить своих соперников в первый день.

Вице-чемпион мира Сергей Карякин встречался с юным 16-летним Антоном Смирновым, выступающим под австралийским флагом, который пока еще имеет звание международного мастера.

После интересной борьбы в середине партии, а затем серии разменов гораздо более титулованный Карякин не смог найти путей к победе и согласился с на ничью.

Утешает лишь то, что Сергей играл черными и уже на следующий день получит преимущество белого цвета.

Первый шахматист России Владимир Крамник провел крайне тяжелый поединок черными против китайца Дая Чанрэня, который также не имеет звания гроссмейстера. Но потрудиться 14-му чемпиону миру пришлось основательно.

Партия преимущественно протекала с инициативой россиянина на ферзевом фланге, но китаец справлялся с позиционным давлением и в какой-то момент смог даже выиграть пешку.

Дело шло к ничейному результату, однако Дай допустил грубую ошибку в конце, которая привела к серьезным материальным потерям и потенциальной матовой атаке.

Александр Грищук, который в этом году опередил в рейтинге Карякина и поднялся на девятое место, переиграл белыми Эссама Эль Гинди из Египта. Партия продолжалась долго, и египтянин оказывал достойное сопротивление фавориту, однако в ладейно-коневом эндшпиле допустил ряд ошибок и попал под матовую атаку в исполнении Грищука.

Эль Гинди не стал дожидаться логичного завершения партии и признал свое положение.

Еще двое российских гроссмейстеров, входящих в двадцатку сильнейших, Петр Свидлер и Ян Непомнящий, завершили первый день с переменным успехом. Свидлер уверенно переиграл черными Яхонгира Вахидова из Узбекистана, а Непомнящий завершил белыми вничью партию против хорвата Младена Палаца.

Другие представители десятки сильнейших выиграли свои партии за исключением француза Максима Вашье-Лаграва, который не смог черными переиграть Мухаммеда Хусенхожаева из Таджикистана. Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хиукару Накамура, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров и Вишванатан Ананд победили впервый день и почти обеспечили себе выход во второй круг.

Главной же неожиданностью стало поражение черными китайского вундеркинда И Вэя, который в свои 18 лет располагается уже на 17-м месте в рейтинге ФИДЕ.