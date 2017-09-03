Карякин стартовал с ничьей на Кубке мира по шахматам в Тбилиси

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил нигерийца Олувафеми Балогуна. Представитель Армении Левон Аронян одержал победу над южноамериканцем Даниэлом Кодери, индиец Вишванатан Ананд — над малазийцем Ли Тян Ео. Грузинка Нана Дзагнидзе проиграла голландцу Анишу Гири, китаянка Хоу Ифань сыграла вничью с поляком Кацпером Перуном.

Россияне Владимир Крамник, Петр Свидлер, Эрнесто Инаркиев, Максим Матлаков, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Алексей Дреев одержали победы в своих партиях. Ян Непомнящий, Александр Мотылев, Даниил Дубов, Никита Витюгов, Борис Грачев, Дмитрий Андрейкин, Алексей Гоганов, Михаил Антипов, Евгений Томашевский сыграли вничью. Владимир Федосеев и Антон Демченко проиграли в своих партиях.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии. В случае ничьей проводится тай-брейк. Первый тур завершится 5 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки в турнир претендентов. Кубок мира завершится 27 сентября.