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Есть вероятность, что подобное пробное мероприятие превратится в традицию. Это в первую очередь скажется на подготовке казахстанских шахматисток. Особенно тех, которые составляют ближайший резерв. Прежде всего речь идет о получении драгоценного опыта в матчах против мировых шахматисток. И товарищеские встречи, в случае постоянного проведения, могут стать нечто вроде спаррингов в подготовке к основным официальным стартам.

«В целом, сама идея зародилась давно. И сейчас подобные встречи — общемировая практика. Мы вели переговоры с разными командами. С Украиной удалось договориться достаточно легко. Мы хотели бы такие матчи сделать традиционными, поэтому прошедший опыт станет нашей отправной точкой в реализации задуманной программы. Хотелось бы, чтобы наша команда получала необходимый опыт, играя против ведущих сборных мира», — отметил главный тренер женской сборной Рустам Хуснутдинов.

Отправной точкой намеченной подготовительной программы как раз стал матч с украинками, организованный казахстанской Федерацией шахмат и Фондом Шахмардана Есенова. В Алматы приехал практически основной состав сборной, за исключением прославленных сестер Анны и Марии Музычук. Тем не менее, большинство лидеров, среди которых двукратная чемпионка Европы Наталья Жукова, сыграли за алматинскими досками. Стоит отметить, что женская украинская команда занимает третью строчку мирового рейтинга, в то время, как наши девушки на 21-м месте.

Казахстан же был представлен Жансаей Абдумалик, Гулисхан Нахбаевой, Гульмирой Даулетовой, Мухит Айсезим, сменившая Шолпан Жылкайдарову, и Асель Серикбай.

«Нам удалось выставить хороший состав команды. Безусловно, в первую очередь не хватило одних из ведущих игроков — Мадины Даулетбаевой и Динары Садуакасовой. Они не смогли принять участие по определенным причинам. Тем не менее, нам удалось охватить не только основную задачу, спортивную, но и просмотреть ближайший резерв. Свои выводы я сделал. Основывался на том, как девушки ведут себя у доски, на отношениях внутри команды. Все учитывал для дальнейшей работы.

Многим сейчас не хватает опыта. Именно международного. Тех навыков, которые приобретаются только в игре с сильнейшими шахматистками. Такие встречи как раз способствуют этому. Что касается Украины, то у них очень высокая конкуренция в команде. Поэтому даже полуторный, второй составы котируется очень высоко, — прокомментировал Хуснутдинов.

Безусловно, «профит» от игры с украинскими мастерами казахстаснкой команде на руку. Впереди ответственный старт в Ашхабаде — Азиатские игры в помещении. Поэтому матчевый турнир как нельзя кстати пришелся в подготовке к осеннему турниру. Тем более, что встреча несла собой решение большого спектра задач.

Подобные спарринги позволяют не только получить опыт, но и обнажить слабые места, выявить проблемы, которые следует решить.

«Сейчас у нас идет подготовка к Азиатским играм в помещении, которые состоятся в Ашхабаде. Соревнования будут проходить не под эгидой ФИДЕ, а под МОК. Статусный турнир. В приоритете у нас завоевание медали. Поэтому встреча с украинской командой гармонично вписалась в подготовку. Казахстан представят четыре шахматистки. Состав уже определен, заявка отправлена. Поедут сильнейшие», — резюмировал Хуснутдинов.

Как сообщил главный тренер, в Ашхабад отправятся лидеры сборной. Не было на матче с Украиной Динары Садуакассовой. Но удалось увидеть в деле Жансаю Абдумалик, которая на Азиатских играх выступит в категории до 23 лет.

«Турнир прошел отлично. Играть с олимпийскими чемпионками, чемпионками мира достаточно сложно. Сильная команда. Старались показать то, на что мы способны. В некоторых матчах не хватало везения, нов целом достаточно хорошо проявили себя. Я же в «классике» допустила одно поражение. И скорее всего, это следствие моей недооценки. Я до этой партии выиграла три из трех, появился кураж, уверенность. И буквально набросилась на соперницу, хотя стоило немного быть терпеливее, подождать.

К старту на Азиатских играх я готова. Был сбор в Алматы. И сейчас доработки уже носят индивидуальный характер. Но готова. Буду выступать в возрастной категории до 23 лет. Новая категория, настрой самый серьезный, — прокомментировала Абдумалик.

Казахстанским шахматисткам удалось успешно выступить против соперниц из Украины. В «классике», по результатам отдельных туров, были достигнуты и победы, и ничьи. В «рапиде» же счет составил 10,5:14,5 в пользу Украины, а итог всего матча — 41,5:33, 5. Победа за гостями. Лучшими игроками признаны казахстанка Гулисхан Нахбаева и украинка Юлия Осьмак. Все игры состоялись в шахматном зале Almaty Chess Hall.

Тем не менее, главные цели были достигнуты. Проверка на боеготовность шахматисток состоялась. И, наверняка, сегодняшний пилотный проект действительно превратится в полезную традицию. Пока же можно считать, что «новинка» в подготовке спортсменок — двигает с места привычные рамки, позволяя раскрываться существующему высокому потенциалу девушек.

Фото Vesti.kz (c)