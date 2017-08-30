Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30844500/
30 августа 2017, 15:29 | Прочие: Шахматы, шашки | Газета.Ру

Карпов опасается проблем неспортивного характера в странах Африки

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отметил, что проведению Кубка мира по шахматам в Замбии и Зимбабве могут помешать проблемы политического характера.

«На юге Африке очень комфортный климат, так что с этим нет вопросов. Есть другие! В частности по происходившим там сложным политическим процессам, и как я понимаю, они не завершились. Там серьезная напряженность. Я бывал в Зимбабве и в ЮАР, видел все своими глазами. И как я понимаю, все эти внутренние противоречия не решены», — цитирует Карпова НСН.

Ранее сообщалось, что Зимбабве и Замбия подадут заявку на проведение Кубка мира и олимпиады по шахматам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Кубок мира по шахматам 2021 года может пройти в Зимбабве под водопадом Виктория

Кубок мира по шахматам 2021 года может пройти в Зимбабве под водопадом Виктория

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Зимбабве претендует на проведение Кубка мира по шахматам 2021 года и Всемирной шахматной Олимпиады 2022 года, и соревнования могут пройти под водопадом Виктория. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
Все новости