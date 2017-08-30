Карпов опасается проблем неспортивного характера в странах Африки

«На юге Африке очень комфортный климат, так что с этим нет вопросов. Есть другие! В частности по происходившим там сложным политическим процессам, и как я понимаю, они не завершились. Там серьезная напряженность. Я бывал в Зимбабве и в ЮАР, видел все своими глазами. И как я понимаю, все эти внутренние противоречия не решены», — цитирует Карпова НСН.

Ранее сообщалось, что Зимбабве и Замбия подадут заявку на проведение Кубка мира и олимпиады по шахматам.