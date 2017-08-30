Кубок мира по шахматам 2021 года может пройти в Зимбабве под водопадом Виктория
МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Зимбабве претендует на проведение Кубка мира по шахматам 2021 года и Всемирной шахматной Олимпиады 2022 года, и соревнования могут пройти под водопадом Виктория. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
«Я буквально только что вернулся из Зимбабве — там большое внимание уделяется шахматам. Достаточно сказать, что уже со следующего года во всех школах будет обязательный урок шахмат в школах. И сейчас Зимбабве подала заявку на проведение Кубка мира 2021 года и шахматной Олимпиады 2022 года. Прямо под водопадом Виктория, представляете, какая красота будет?».
Водопад Виктория на реке Замбези расположен в Африке на границе Замбии и Зимбабве. Виктория является одним из крупнейших водопадов в мире, его ширина составляет около 1708 метров, а высота — более 100 метров.
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