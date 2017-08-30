Кубок мира по шахматам 2021 года может пройти в Зимбабве под водопадом Виктория

«Я буквально только что вернулся из Зимбабве — там большое внимание уделяется шахматам. Достаточно сказать, что уже со следующего года во всех школах будет обязательный урок шахмат в школах. И сейчас Зимбабве подала заявку на проведение Кубка мира 2021 года и шахматной Олимпиады 2022 года. Прямо под водопадом Виктория, представляете, какая красота будет?».

Водопад Виктория на реке Замбези расположен в Африке на границе Замбии и Зимбабве. Виктория является одним из крупнейших водопадов в мире, его ширина составляет около 1708 метров, а высота — более 100 метров.