Призовой фонд Кубка мира по шахматам составит порядка $1 млн
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Призовой фонд Кубка мира по шахматам составит порядка $1 млн. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
«Призовой фонд составит около миллиона долларов», — сказал Илюмжинов.
Кубок мира по шахматам пройдет в Тбилиси со 2 по 28 сентября 2017 года. В нем впервые в истории примет участие действующий чемпион мира — норвежец Магнус Карлсен. Россию будут представлять все сильнейшие шахматисты страны. Обладатель Кубка мира и второй финалист получат путевки на турнир претендентов 2018 года.
«Карлсен признавался, что считает
«Первая тридцатка рейтинга FIDE — каждый из них претендует на победу в турнире и получение путевки в турнир претендентов», — добавил Илюмжинов.
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