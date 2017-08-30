Призовой фонд Кубка мира по шахматам составит порядка $1 млн

«Призовой фонд составит около миллиона долларов», — сказал Илюмжинов.

Кубок мира по шахматам пройдет в Тбилиси со 2 по 28 сентября 2017 года. В нем впервые в истории примет участие действующий чемпион мира — норвежец Магнус Карлсен. Россию будут представлять все сильнейшие шахматисты страны. Обладатель Кубка мира и второй финалист получат путевки на турнир претендентов 2018 года.

«Карлсен признавался, что считает нокаут-систему, по которой проводится Кубок мира, самым честным и демократичным способом определения лучшего. Поэтому он едет на Кубок мира и будет участвовать», — сказал Илюмжинов.

«Первая тридцатка рейтинга FIDE — каждый из них претендует на победу в турнире и получение путевки в турнир претендентов», — добавил Илюмжинов.