Карякин: Каспаров в шахматных вопросах абсолютно адекватен
МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров является интересным собеседником и адекватно оценивает свои возможности в шахматах на данный момент. Об этом ТАСС рассказал чемпион мира по блицу, участник последнего матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин.
В августе 54-летний Каспаров возобновил карьеру, приняв участие в турнире по быстрым шахматам и блицу в
«Я с ним пообщался, во всех вопросах, которые касаются шахмат, он абсолютно адекватен и все оценивает правильно. Он признает, что уже не способен бороться за первые места и перешел в разряд шахматистов почтенного возраста, которые не претендуют на победы в соревнованиях. Но он все равно поддерживает форму, много играет, и с ним интересно обсуждать все, что касается шахмат», — сказал Карякин.
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