Карякин: Каспаров в шахматных вопросах абсолютно адекватен

В августе 54-летний Каспаров возобновил карьеру, приняв участие в турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе (штат Миссури). В США Карякин сыграл с Каспаровым три партии: две завершились вничью, в одной победу одержал более молодой гроссмейстер.

«Я с ним пообщался, во всех вопросах, которые касаются шахмат, он абсолютно адекватен и все оценивает правильно. Он признает, что уже не способен бороться за первые места и перешел в разряд шахматистов почтенного возраста, которые не претендуют на победы в соревнованиях. Но он все равно поддерживает форму, много играет, и с ним интересно обсуждать все, что касается шахмат», — сказал Карякин.