Каспаров. Мушкетер 12 лет спустя
Этап Grand Chess Tour в
Сент-Луисе подарил любителям шахмат во всем мире потрясающее зрелище.
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Выступление Гарри Каспарова на этапе Grand Chess Tour в обзоре Дмитрия КРЯКВИНА.
Этап Grand Chess Tour в
МОГ БЫТЬ В ТРОЙКЕ.
Уже после окончания соревнования Гарри Кимович рассказал, что отрыв от практики, безусловно, сказывался: в отличие от блица со сборной США ему было очень тяжело держать напряжение во время часа игры в рапид, следствием чего стали невероятные зевки. А после поражения от Навары он почти не спал, что привело к плачевному результату в первом круге блица. Но Каспаров есть Каспаров — легендарный чемпион собрался и в заключительный день выступил очень достойно. Я уверен, что если бы блиц состоялся отдельно от быстрых шахмат, то там Гарри Кимович оказался бы в плюсе.
Что бросилось в глаза, если не брать в расчет досадные просмотры Каспарова, так этого его гигантский позиционный класс. Сохранившийся за длительное время отсутствия на арене. Цитата от
Действительно, несколько раз Каспаров на ровном месте переигрывал лучших шахматистов мира. Очень надеюсь, что к следующему турниру в
КАИССА ПОСМЕЯЛАСЬ НАД ГАРРИ.
Сам Гарри Кимович и эксперты не раз подчеркивали, что Каисса
1) В начале 90-х годов один из ведущих гроссмейстеров мира Валерий Салов принял предложение испанского мецената сеньора Рентеро и переехал жить в пригород Мадрида. Воодушевленные переездом знаменитого гроссмейстера, организаторы поставили на столик Валерия испанский флаг, хотя официально Салов продолжал числиться в Российской шахматной федерации. Этот факт вызвал возмущение 13-го чемпиона мира, который заявил, что Салов «меняет флаги, как галстуки». В ответ на командном чемпионате Франции 1993 года Салов отказался пожимать Каспарову руку. Противостояние элитных гроссмейстеров привело к напряженной ситуации с формированием составов турниров первой величины — по странному совпадению вскоре Салов перестал попадать в некоторые из них.
2) Когда игрался «ностальгический»
И вот что, по мнению автора, учудила нехорошая Каисса. Каспаров уступил Наваре в тот момент, когда начал менять флаги. Легендарный шахматист играл то под российским, то под хорватским полотнищем (Каспаров имеет двойное гражданство, хотя в
По итогам турнира Каспаров обыграл 2,5:0,5 Домингеса, 2:1 Накамуру, сыграл вничью с Анандом и Ле Куанг Льемом, уступив 1:2 Ароняну, Карякину (благодарит за поддержку в турнире свох спонсоров: «ФосАгро», «Альпари»,
Гарри Кимович, не бросайте нас окончательно! Современный шахматный мир нуждается в таких ярких идеях, как 9.h2-h4, в блестяще выигранной партии с Накамурой.
Дмитрий КРЯКВИН — российский шахматист, гроссмейстер. Автор статей по истории шахмат.
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