Каспаров. Мушкетер 12 лет спустя

Выступление Гарри Каспарова на этапе Grand Chess Tour в обзоре Дмитрия КРЯКВИНА.

Этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе подарил любителям шахмат во всем мире потрясающее зрелище: спустя 12 лет после своего ухода из шахмат на старт официального турнира вышел Гарри Каспаров. В скоростном состязании не участвовали признанные лидеры шахматного мира Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со (которые на первых ролях в серии), отсутствовал Владимир Крамник, встреча которого с Гарри Кимовичем была бы особенно интересна, но все равно состав собрался выдающийся. Левон Аронян, Сергей Карякин, Хикару Никамура, Фабиано Каруана, Виши Ананд, особенно сильные в быстрых дисциплинах Ян Непомнящий, Ле Куанг Льем, Леньер Домингес и самый корректный игрок современности Давид Навара.

МОГ БЫТЬ В ТРОЙКЕ.

Уже после окончания соревнования Гарри Кимович рассказал, что отрыв от практики, безусловно, сказывался: в отличие от блица со сборной США ему было очень тяжело держать напряжение во время часа игры в рапид, следствием чего стали невероятные зевки. А после поражения от Навары он почти не спал, что привело к плачевному результату в первом круге блица. Но Каспаров есть Каспаров — легендарный чемпион собрался и в заключительный день выступил очень достойно. Я уверен, что если бы блиц состоялся отдельно от быстрых шахмат, то там Гарри Кимович оказался бы в плюсе.

Что бросилось в глаза, если не брать в расчет досадные просмотры Каспарова, так этого его гигантский позиционный класс. Сохранившийся за длительное время отсутствия на арене. Цитата от экс-чемпиона еще раз подчеркивает это наблюдение: «Собери я хотя бы часть урожая — в свою тройку я бы вошел. Бороться с ними могу. Особенно, как ни странно, в технических позициях. В эндшпилях, например… Нет, я могу и в атаке, конечно, неплохо сыграть, но самый большой перевес я получал, когда надо было просто фигуру поставить правильно. Аронян со мной доигрался из чуть худшего эндшпиля до проигранного».

Действительно, несколько раз Каспаров на ровном месте переигрывал лучших шахматистов мира. Очень надеюсь, что к следующему турниру в Сент-Луисе (великий шахматист намекнул, что подумает о новом выступлении) Гарри Тринадцатый усилит именно практическую подготовку (теоретическая оказалась в порядке!), оторвется от лекций и семинаров… Каждое его появление за доской — это праздник. Понятно, что кроме почитателей талант Каспарова к экранам компьютеров во время пяти чудесных дней Сент-Луиса приникли и многие недоброжелатели, жаждущие увидеть крушение ветерана. Что и говорить, ГК — великий чемпион, но весьма сложная личность…

КАИССА ПОСМЕЯЛАСЬ НАД ГАРРИ.

Сам Гарри Кимович и эксперты не раз подчеркивали, что Каисса экс-чемпиону отомстила. В одной заметке, автору которой по всем внешним признакам величайший шахматист всех времен и народов некогда наступил на ногу в трамвае, насчет партии с Наварой была тему высказана любопытная версия со сроком давности лет в 25. Кратко напомню обе рассказанные им истории, но в своей интерпретации обойдусь без перегибов, благо я об этом тоже раньше писал.

1) В начале 90-х годов один из ведущих гроссмейстеров мира Валерий Салов принял предложение испанского мецената сеньора Рентеро и переехал жить в пригород Мадрида. Воодушевленные переездом знаменитого гроссмейстера, организаторы поставили на столик Валерия испанский флаг, хотя официально Салов продолжал числиться в Российской шахматной федерации. Этот факт вызвал возмущение 13-го чемпиона мира, который заявил, что Салов «меняет флаги, как галстуки». В ответ на командном чемпионате Франции 1993 года Салов отказался пожимать Каспарову руку. Противостояние элитных гроссмейстеров привело к напряженной ситуации с формированием составов турниров первой величины — по странному совпадению вскоре Салов перестал попадать в некоторые из них.

2) Когда игрался «ностальгический» матч-реванш Фишер — Спасский (1992), американский гроссмейстер заявил о том, что все матчи Карпова с Каспаровым носили договорной характер. Каспаров не преминул нанести ответный удар по великому предшественнику: «Я думаю, что, несмотря на сдвинутую психику, Фишер понимал, что с такой игрой (как во втором матче со Спасским) ему ничего не светит. С любым молодым игроком, имеющим рейтинг за 2600 (на 1992 год!), ему пришлось бы туго».

И вот что, по мнению автора, учудила нехорошая Каисса. Каспаров уступил Наваре в тот момент, когда начал менять флаги. Легендарный шахматист играл то под российским, то под хорватским полотнищем (Каспаров имеет двойное гражданство, хотя в рейтинг-листе ФИДЕ представляет Россию). И уступил именно шахматисту такого уровня, крах в борьбе с которым предсказывал Фишеру! (В 1992 году «шестисотников» в мире было примерно столько же, как сейчас «семисотников».).

По итогам турнира Каспаров обыграл 2,5:0,5 Домингеса, 2:1 Накамуру, сыграл вничью с Анандом и Ле Куанг Льемом, уступив 1:2 Ароняну, Карякину (благодарит за поддержку в турнире свох спонсоров: «ФосАгро», «Альпари», ВСМПО-АВИСМА, ГК «Основа», «Лаборатория Касперского», Mercedes-Benz, «Фонбет», банк «Открытие»), Непомнящему, Каруане и Наваре. В случае с Левоном, Фабио и Наварой это были явно необязательные потери, да и так вряд ли кто-то станет заявлять, что он поверг тринадцатого короля шахматного мира!

Гарри Кимович, не бросайте нас окончательно! Современный шахматный мир нуждается в таких ярких идеях, как 9.h2-h4, в блестяще выигранной партии с Накамурой.

Дмитрий КРЯКВИН — российский шахматист, гроссмейстер. Автор статей по истории шахмат.