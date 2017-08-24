Александр Рязанцев покорил Эльбрус и сыграл там дружескую партию
Чемпион страны, тренер женской сборной России Александр Рязанцев рассказал о том, как взошел на самую высокую точку Европы и впервые в истории провел на вершине шахматный поединок.
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Видимо, что-то случилось...
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— Идея взойти на Эльбрус у меня возникла пару лет назад, когда я ходил с товарищами на Шумак в предгорье Восточных Саян, рассказывает Рязанцев. — В этом году у меня появилось время и мы с моим другом и крепким любителем шахмат Юрой Бочкаревым, решили подняться и сыграть партию на самой высокой точке Европы, вершине Эльбруса. Подготовка к восхождению началось 17 августа мы встретились с группой из 11 человек и отправились в поселок Терскол, потом поднялись на высоту 4100 в «приют 11». И в ночь с 21-го на 22-е августа пошли на штурм. На высоте 4800
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