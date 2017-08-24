Александр Рязанцев покорил Эльбрус и сыграл там дружескую партию

— Идея взойти на Эльбрус у меня возникла пару лет назад, когда я ходил с товарищами на Шумак в предгорье Восточных Саян, рассказывает Рязанцев. — В этом году у меня появилось время и мы с моим другом и крепким любителем шахмат Юрой Бочкаревым, решили подняться и сыграть партию на самой высокой точке Европы, вершине Эльбруса. Подготовка к восхождению началось 17 августа мы встретились с группой из 11 человек и отправились в поселок Терскол, потом поднялись на высоту 4100 в «приют 11». И в ночь с 21-го на 22-е августа пошли на штурм. На высоте 4800 из-за недостаточной акклиматизации Юра, не смог продолжить восхождение. И вот после почти 10 часов пути от приюта 11 в непростую погоду я оказался на вершине Эльбруса на высоте 5642! К счастью в нашей группе были несколько человек, которые играли в шахматы и добрались до вершины, поэтому в 10.20 состоялась возможно первая шахматная партия на высоте 5642. Хочу поздравить с восхождением и поблагодарить за чудесную атмосферу Лесю, Марину, Полину, Милану и инструктора Руслана. Уверен, что шахматные партии будут сыграны и на других вершинах мира!