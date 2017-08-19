Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/30731898/
19 августа 2017, 11:04 | Прочие: Шахматы, шашки | Lenta.Ru

Карякин занял второе место на турнире в Сент-Луисе

Россиянин Сергей Карякин занял второе место на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин Сергей <span class=error>Карякин</span> занял второе место на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском <nobr>Сент-Луисе.</nobr> Карякинн набрал 215 очка и поделил <nobr>второе-третье</nobr> место с американцем <span class=error>Хикару</span> Накамурой. Победителем стал армянин <span class=error>Левон</span> <span class=error>Аронян</span> (245 очка). Другой россиянин Гарри <span class=error>Каспаров</span> занял восьмое место. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Карякинн набрал 21,5 очка и поделил второе-третье место с американцем Хикару Накамурой. Победителем стал армянин Левон Аронян (24,5 очка). Остальные участники распределились следующим образом: Ян Непомнящий (Россия) — 20, Леньер Домингес (Куба), Фабиано Каруана (США), Ле Куанг Лем (Вьетнам) — по 16,5, Гарри Каспаров (Россия) — 16, Вишванатан Ананд (Индия) — 14, Давид Навара (Чехия) — 13.

15 и 16 августа шахматисты сыграли один круг по быстрым шахматам (рапид), 17 и 18 августа — два круга по блицу. Победителю в рапиде начислялось два очка, в случае ничьей — одно. В блице за победу начислялось одно очко, за ничью — 0,5.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч долларов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса