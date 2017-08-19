Карякин занял второе место на турнире в Сент-Луисе

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Карякинн набрал 21,5 очка и поделил второе-третье место с американцем Хикару Накамурой. Победителем стал армянин Левон Аронян (24,5 очка). Остальные участники распределились следующим образом: Ян Непомнящий (Россия) — 20, Леньер Домингес (Куба), Фабиано Каруана (США), Ле Куанг Лем (Вьетнам) — по 16,5, Гарри Каспаров (Россия) — 16, Вишванатан Ананд (Индия) — 14, Давид Навара (Чехия) — 13.

15 и 16 августа шахматисты сыграли один круг по быстрым шахматам (рапид), 17 и 18 августа — два круга по блицу. Победителю в рапиде начислялось два очка, в случае ничьей — одно. В блице за победу начислялось одно очко, за ничью — 0,5.