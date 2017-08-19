Карякин занял второе место на турнире в Сент-Луисе
Россиянин Сергей Карякин занял второе место на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском
Сент-Луисе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Карякинн набрал 21,5 очка и поделил
15 и 16 августа шахматисты сыграли один круг по быстрым шахматам (рапид), 17 и 18 августа — два круга по блицу. Победителю в рапиде начислялось два очка, в случае ничьей — одно. В блице за победу начислялось одно очко, за ничью — 0,5.
Турнир в
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